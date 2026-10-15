Las primeras evaluaciones de Messi en Barcelona: dudas por su físico y una comparación con Maradona

Lionel Messi tenía 13 años, medía apenas 142 centímetros y recién comenzaba a mostrar su talento en La Masía cuando distintos formadores del Barcelona evaluaron si tenía condiciones para incorporarse definitivamente al club. Más de 25 años después, tres informes de aquella época revelaron las dudas y expectativas que generaba el rosarino.

Los documentos fueron difundidos por el periodista francés Florent Torchut, de France Football y autor de la biografía Rey Leo. Las evaluaciones, realizadas por tres entrenadores cuya identidad permaneció en reserva, coincidían en destacar sus condiciones técnicas, aunque mostraban opiniones muy diferentes sobre su futuro.

El primer análisis resaltaba que Messi era “técnicamente muy completo” y que sobresalía entre los jugadores de su edad por su visión, agilidad, inteligencia, gambeta y precisión en los pases. Sin embargo, advertía sobre su contextura: “Es bajito, le falta físico, no va por alto y los rivales la mayoría son superiores en físico”.

El segundo informe resultó todavía más crítico. Aunque reconocía su talento, consideraba que su estatura podía impedirle progresar en las categorías juveniles. “Calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm) le impide competir”, sostuvo el evaluador.

Su conclusión fue terminante: “Creo que no se debe fichar”. La recomendación era esperar su evolución física y volver a observarlo un par de años después.

El tercer formador, en cambio, apostó decididamente por el argentino y realizó una comparación que, con el paso del tiempo, adquirió otra dimensión. “Salvando las distancias, es un Maradona pequeño de edad. Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más”, escribió.

Finalmente, Barcelona decidió incorporarlo a sus divisiones inferiores. Messi superó aquellas dudas iniciales y construyó una trayectoria histórica: se convirtió en máximo ídolo del club, ganó todos los títulos posibles y alcanzó una dimensión mundial antes de continuar su carrera en Paris Saint-Germain e Inter Miami.

Con información de Clarín