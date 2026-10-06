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Messi: "No venir más será un dolor muy grande"
"Fue un orgullo muy grande estuve muy feliz con esta camiseta durante más de 20 años", dijo tras el partido.
Lionel Messi se despidió de la selección argentina la noche de este martes con una victoria en la que participó con dos asistencias y un gol ante Benín. Al final del partido, el ídolo cuelga la camiseta que portó durante 21 años y sus palabras tras el encuentro reflejaron el compromiso que mantuvo cada día que la usó.
“Es difícil decir hay tantas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande estuve muy feliz con esta camiseta durante más de 20 años, hasta en los peores momentos. Nunca dejé de luchar. No venir más va a ser un dolor muy grande. Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar", dijo ante un estadio Monumental que no se cansó de aplaudirlo toda la noche.
"Siento que es el momento, el último mundial fue demasiado lo que me tocó vivir, tuvimos cerca de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita. Lo dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel emocional y de piernas. La realidad que llegamos con lo justo”, reflexionó sobre el subcampeonato obtenido hace tres meses.
“Lamentablemente no pudimos ser campeones, pero no tengan dudas de que todos mis compañeros dejaron todo siempre por esta camiseta. Agradecerle a mis compañeros por todo este tiempo que compartimos, que cumplieron mi sueño de ser campeones de todo lo que jugamos”, agregó.
“Hoy me toca vivir el día más triste, el día queme voy de la selección, pero voy a estar de su lado bancando a los chicos que vengan. “Van a venir momentos duros, no es normal lo que se hizo, nosotros nos tememos que acompañar más que nunca. Para conseguir objetivos grandes hay que conseguir objeticos, hay gente que quiere hacerle mal a la selección y no hay que darle el gusto”, dijo.
Terminó una historia inolvidable: Messi se despidió para siempre de la Selección Argentina
Messi: "No venir más será un dolor muy grande"
Con un gol y dos asistencias, Messi se despidió de la selección con una victoria
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