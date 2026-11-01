Volvieron a detener al acusado de balear al sindicalista Luis Pérez

Luciano Oscar Durán, el hombre acusado de balear al sindicalista Luis Pérez, fue detenido nuevamente este domingo durante un procedimiento realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera. El sospechoso había recuperado la libertad el viernes, pero una nueva resolución judicial ordenó su arresto.

El operativo se llevó adelante en su domicilio de calle Carrega al 3300, en Ingeniero White, donde los efectivos también secuestraron dos teléfonos celulares que serán incorporados a la investigación.



Durán está acusado de haberle disparado en una pierna a Pérez, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, cuando el dirigente se encontraba en la entrada de su vivienda del barrio San Martín. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad.

El sospechoso había sido localizado el jueves por la noche en un descampado del barrio Las Colonias. Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados intentó escapar y agredirlos, aunque finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Sin embargo, el viernes recuperó la libertad debido a que la calificación legal del hecho, encuadrado como lesiones, permitía su excarcelación mientras avanzaba la causa. Ahora, la Justicia dispuso nuevamente su detención a partir de los elementos reunidos durante la investigación.

Entre las pruebas que fundamentaron la medida se encuentra el análisis de más de 20 cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que permitieron reconstruir el recorrido de Durán antes y después del ataque, además de registrar el momento de la agresión.

Los investigadores también secuestraron el vehículo presuntamente utilizado durante el hecho y comprobaron que le faltaba un soporte sujetacadena. Esa pieza había sido encontrada y secuestrada por personal de Policía Científica en el lugar del ataque, minutos después de que Pérez recibiera el disparo y antes de la primera detención del acusado.

Con estos elementos incorporados al expediente, Durán quedó nuevamente detenido a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión contra el dirigente sindical.