Noticias A
El tip de la botella de agua para destapar desagües sin gastar dinero en productos químicos
Un método casero que se volvió viral permite solucionar pequeñas obstrucciones en las cañerías de la cocina y el baño. Cómo aplicarlo y en qué casos resulta efectivo.
Los desagües tapados son uno de los problemas más frecuentes en los hogares y, aunque muchas veces se recurre a productos químicos o herramientas especiales, existe un sencillo truco que puede ayudar a resolver la situación utilizando solamente una botella de plástico con agua.
El método, que ganó popularidad en las redes sociales, consiste en aprovechar la presión del agua para desplazar los residuos acumulados en las cañerías. Se trata de una alternativa económica que puede resultar útil cuando la obstrucción es leve y el líquido todavía circula, aunque con dificultad.
Para ponerlo en práctica, se necesita una botella flexible de entre 500 mililitros y 1,5 litros, que debe llenarse casi por completo con agua. Luego, se retira la tapa y se coloca la boca del envase directamente sobre la abertura del desagüe, procurando que quede bien apoyada para evitar pérdidas por los costados.
Una vez ubicada, hay que apretar la botella con firmeza para impulsar el agua hacia el interior de la tubería. La presión generada puede ayudar a desprender pequeños restos de suciedad que dificultan el paso del líquido. El procedimiento puede repetirse algunas veces y, posteriormente, se debe abrir la canilla para comprobar si mejoró el drenaje.
Esta técnica resulta especialmente útil en bachas de cocina, lavamanos y desagües de ducha que comienzan a vaciarse lentamente. Sin embargo, no garantiza resultados cuando existen obstrucciones profundas, acumulaciones importantes de residuos u objetos atrapados dentro de las cañerías.
En caso de que el agua continúe estancada después de varios intentos, se recomienda dejar de aplicar presión y recurrir a otras soluciones. Tampoco debe utilizarse si previamente se colocaron productos químicos para destapar cañerías, debido al riesgo de salpicaduras.
Por último, si aparecen malos olores persistentes, ruidos extraños o el agua comienza a regresar por otros desagües, podría tratarse de un inconveniente mayor que requiera la intervención de un plomero.
El tip de la botella de agua para destapar desagües sin gastar dinero en productos químicos
Mirtha Legrand reapareció en público tras su internación: las imágenes de su regreso
Milei vuelve a viajar a España acompañado por su hermana: cuál será su agenda
Un día cálido y soleado antes del regreso de la inestabilidad a la ciudad
Duro golpe para Colapinto: lo sancionaron y perdió todos los puntos en México
Más Leídas
-
Noticias A22 horas ago
Murió un hombre al ser atropellado por una camioneta
-
Noticias B21 horas ago
Operativo por Halloween en Bahía: 44 vehículos retenidos y 5 alcoholemias positivas
-
Noticias A11 horas ago
Impresionante choque en Ruta 51: murió un joven tras impactar su auto contra un camión
-
Noticias B15 horas ago
Lo buscaban por una causa de abuso sexual y cayó en un control en la ruta
-
Espectáculos20 horas ago
"No te arrepientas porque se picó": así fue el tenso cruce entre la China Ansa y Maratea en TV
-
Noticias B15 horas ago
El programa Tango en la Bahía ganó su quinto Martín Fierro Federal
-
Informes Especiales23 horas ago
Megainversiones en un contexto de crisis: el impacto en la construcción
-
Noticias A11 horas ago
Volvieron a detener al acusado de balear al sindicalista Luis Pérez