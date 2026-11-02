El tip de la botella de agua para destapar desagües sin gastar dinero en productos químicos

Los desagües tapados son uno de los problemas más frecuentes en los hogares y, aunque muchas veces se recurre a productos químicos o herramientas especiales, existe un sencillo truco que puede ayudar a resolver la situación utilizando solamente una botella de plástico con agua.

El método, que ganó popularidad en las redes sociales, consiste en aprovechar la presión del agua para desplazar los residuos acumulados en las cañerías. Se trata de una alternativa económica que puede resultar útil cuando la obstrucción es leve y el líquido todavía circula, aunque con dificultad.

Para ponerlo en práctica, se necesita una botella flexible de entre 500 mililitros y 1,5 litros, que debe llenarse casi por completo con agua. Luego, se retira la tapa y se coloca la boca del envase directamente sobre la abertura del desagüe, procurando que quede bien apoyada para evitar pérdidas por los costados.

El sencillo truco de la botella con agua para destapar el desagüe: cómo hacerlo Foto: IA

Una vez ubicada, hay que apretar la botella con firmeza para impulsar el agua hacia el interior de la tubería. La presión generada puede ayudar a desprender pequeños restos de suciedad que dificultan el paso del líquido. El procedimiento puede repetirse algunas veces y, posteriormente, se debe abrir la canilla para comprobar si mejoró el drenaje.

Esta técnica resulta especialmente útil en bachas de cocina, lavamanos y desagües de ducha que comienzan a vaciarse lentamente. Sin embargo, no garantiza resultados cuando existen obstrucciones profundas, acumulaciones importantes de residuos u objetos atrapados dentro de las cañerías.

El sencillo truco de la botella con agua para destapar el desagüe: cómo hacerlo Foto: IA

En caso de que el agua continúe estancada después de varios intentos, se recomienda dejar de aplicar presión y recurrir a otras soluciones. Tampoco debe utilizarse si previamente se colocaron productos químicos para destapar cañerías, debido al riesgo de salpicaduras.

Por último, si aparecen malos olores persistentes, ruidos extraños o el agua comienza a regresar por otros desagües, podría tratarse de un inconveniente mayor que requiera la intervención de un plomero.