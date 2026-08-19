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Avanza la investigación sobre el delivery acusado de elegir a sus víctimas en el Palihue
La Policía allanó una vivienda de Karakachoff al 300 y secuestró tres armas y municiones. Una mujer de 40 años quedó detenida.
La investigación sobre uno de los dos robos atribuidos a un hombre acusado de aprovechar su trabajo como delivery de Pedidos Ya para seleccionar a sus víctimas y desplazarse sin despertar sospechas tuvo un nuevo avance en las últimas horas, con un allanamiento en el que la Policía secuestró tres armas de fuego y detuvo a una mujer.
El procedimiento está vinculado al asalto ocurrido el pasado 12 de agosto en una vivienda de San Andrés al 100, en el barrio Palihue. Por ese episodio ya había sido aprehendido Hernán Sebastián López.
De acuerdo con la investigación, aquel día la víctima fue sorprendida cuando ingresaba a su domicilio por un hombre armado, quien le sustrajo una importante suma de dinero y distintos elementos de bijouterie.
A partir de las tareas realizadas posteriormente, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda y el Destacamento Palihue logró establecer la existencia de un domicilio de interés para la causa en Karakachoff al 300.
Con una orden judicial, los efectivos realizaron un allanamiento con la colaboración de personal de Motorizada de la UPPL y del Grupo GAD.
Durante el operativo fueron secuestradas una pistola Bersa calibre 9 milímetros, una carabina Orbea calibre .22 y un rifle Savage calibre .308, además de municiones de distintos calibres.
En el lugar también fue aprehendida Mariana Soledad Correa, de 40 años, quien quedó imputada por una infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relacionado con la tenencia y portación de armas de fuego.
Los investigadores buscan ahora determinar la relación que podrían tener los elementos encontrados con el robo cometido en Palihue y con el resto de las actuaciones que involucran a López.
Correa quedó a disposición de la UFIJ Nº 11 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras continúa la investigación para reconstruir el accionar del sospechoso y establecer su posible participación en otros hechos.
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