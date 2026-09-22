Dublin y Rosario completan la octava fecha del Clausura de la Liga del Sur

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur terminará de completarse esta tarde, cuando Dublin reciba a Rosario por el Promocional.

El encuentro se jugará desde las 16:30, en el barrio San Martín, y permitirá borrar el último asterisco de una programación que había quedado inconclusa por la postergación de este cruce.

Rosario llega como escolta del Clausura con 13 puntos y necesita ganar para quedar a dos unidades del líder Olimpo, que suma 18 luego de empatar 1 a 1 ante Pacífico de Bahía Blanca.

Dublin, en tanto, aparece en el fondo del torneo corto con 1 punto.

Antes de este partido, las posiciones del Clausura tienen a Olimpo como puntero con 18 puntos; Rosario, con 13; Tiro Federal y Comercial, con 12; Pacífico de Cabildo, con 9; Pacífico de Bahía, con 8; Sansinena, con 7; y Dublin, con 1.

En la acumulada del Promocional, la pelea de arriba está muy ajustada: Comercial, Rosario y Tiro Federal comparten la cima con 39 puntos. Más atrás aparecen Olimpo, con 34; Sansinena, con 28; Dublin, con 18; Pacífico de Cabildo, con 17; y Pacífico de Bahía, con 16.

La novena fecha del Promocional ya tiene programación: el sábado jugarán Tiro Federal-Olimpo, Comercial-Sansinena y Dublin-Pacífico de Cabildo; mientras que el domingo será el turno de Pacífico de Bahía-Rosario.

Además, por el Oficial, la pelea por no descender quedó al rojo vivo en la Liga del Sur.