Lussich sobre la visita de Milei: "Los bahienses tienen el agua al cuello y lo siguen votando"

El periodista de espectáculos Rodrigo Lussich se hizo eco de la reciente visita del presidente Javier Milei a Bahía y publicó en sus redes sociales un video acompañado por un comentario cargado de críticas hacia el mandatario y también hacia el respaldo que conserva entre parte de los bahienses.

“LA FOTO QUE HABLA!”, escribió Lussich al comenzar el posteo que difundió en su cuenta de Instagram, donde puso el foco en el momento en que Milei salió a saludar a sus seguidores en su paso por la ciudad.

El conductor aseguró que Bahía Blanca es “una de las pocas ciudades del país adonde puede ir” y sostuvo que, pese a sus cuestionamientos hacia la respuesta del Gobierno nacional luego de la inundación, “su núcleo duro de simpatizantes lo sigue bancando”.

En el video, Lussich también se detuvo en la mujer que observaba desde un balcón mientras el Presidente mantenía contacto con quienes se habían acercado a saludarlo. A partir de esas imágenes realizó una descripción en tono irónico de la escena y de la presencia de Milei entre sus seguidores.

La publicación generó respuestas entre los usuarios y trasladó al terreno nacional una de las imágenes que dejó la visita presidencial del último viernes.