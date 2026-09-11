Destacada A
Allanamientos de la Prefectura Naval en una causa por narcotráfico
La Justicia ordenó varios procedimientos en Bahía. La investigación apunta a una presunta organización vinculada con la venta de drogas y armas.
Una serie de allanamientos se desarrolla este viernes en Bahía Blanca en el marco de una causa federal que investiga el funcionamiento de una presunta organización criminal vinculada con drogas y armas.
Los procedimientos son realizados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y uno de los puntos en los que se concentra el operativo está ubicado sobre calle Mendoza al 1400, en el barrio Mariano Moreno.
Según pudo saber La Brújula 24, se llevan adelante varias diligencias simultáneas y la investigación tendría entre las personas bajo la lupa a un conocido personaje del ambiente delictivo, con un extenso prontuario relacionado con causas por narcotráfico.
Por el momento no trascendieron oficialmente las identidades de las personas investigadas ni se informó sobre eventuales detenciones.
Las medidas fueron ordenadas por la Justicia Federal y tienen como uno de sus principales objetivos localizar y secuestrar estupefacientes y armas, además de otros elementos que puedan resultar de interés para avanzar en la investigación.
El despliegue de Prefectura comenzó durante la mañana y permanece en desarrollo, por lo que se aguarda que en las próximas horas surjan precisiones sobre los resultados de los allanamientos, los elementos secuestrados y el alcance de la presunta organización investigada.
Ampliaremos
Allanamientos de la Prefectura Naval en una causa por narcotráfico
Milei suspendió su viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas
Secuestran cocaína durante un operativo en Médanos: hay un detenido
Las apuestas del verano: TV y teatro se preparan para 2027
Caso Del Valle: "Una persona en rebeldía no puede ser favorecida con la prescripción"
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre
-
Noticias B15 horas ago
La acusan de robar las tarjetas a una conductora de Uber y de hacer compras millonarias
-
Noticias B17 horas ago
La maestra de 87 años que descubrió su vocación al mirar a los ojos de un alumno y nunca más dejó el aula
-
Noticias B6 horas ago
Una joven cayó con su moto en el acceso a Tornquist y terminó en el hospital
-
Espectáculos5 horas ago
Vestuarista denuncia a Axel por acoso sexual: “Cada vez que escucho ‘Celebra la vida’ me descompongo"
-
Noticias A4 horas ago
Disturbios y detenidos en una pelea vecinal en Villa Miramar
-
Noticias B17 horas ago
Hallazgo histórico: encontraron una carta de 1833 que relata la usurpación británica de Malvinas
-
El Tiempo6 horas ago
Se viene un drástico cambio en las condiciones: llega el frío, junto al viento y la lluvia