Allanamientos de la Prefectura Naval en una causa por narcotráfico

Una serie de allanamientos se desarrolla este viernes en Bahía Blanca en el marco de una causa federal que investiga el funcionamiento de una presunta organización criminal vinculada con drogas y armas.

Los procedimientos son realizados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y uno de los puntos en los que se concentra el operativo está ubicado sobre calle Mendoza al 1400, en el barrio Mariano Moreno.

Según pudo saber La Brújula 24, se llevan adelante varias diligencias simultáneas y la investigación tendría entre las personas bajo la lupa a un conocido personaje del ambiente delictivo, con un extenso prontuario relacionado con causas por narcotráfico.

Por el momento no trascendieron oficialmente las identidades de las personas investigadas ni se informó sobre eventuales detenciones.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia Federal y tienen como uno de sus principales objetivos localizar y secuestrar estupefacientes y armas, además de otros elementos que puedan resultar de interés para avanzar en la investigación.

El despliegue de Prefectura comenzó durante la mañana y permanece en desarrollo, por lo que se aguarda que en las próximas horas surjan precisiones sobre los resultados de los allanamientos, los elementos secuestrados y el alcance de la presunta organización investigada.

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