Destacada B
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre
El operativo se realizó en una vivienda de Pablo Lejarraga al 2100.
Una mujer fue detenida en el barrio 9 de Noviembre en el marco de una investigación por presunta comercialización de cocaína, tras un allanamiento realizado por la DDI en una vivienda de Pablo Lejarraga al 2100.
La detenida fue identificada como Juana Cristina Montenegro. Durante el procedimiento, los agentes incautaron seis envoltorios con cocaína, recortes de nylon, una balanza de precisión, dinero en efectivo y celulares. La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°3, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N°19.
La investigación comenzó el 13 de agosto, después de que personal de la DDI recibiera información de una persona que decidió mantener su identidad en reserva sobre una presunta actividad de venta de estupefacientes en ese domicilio.
A partir de ese dato se realizaron distintas tareas de vigilancia en la zona, durante las cuales los investigadores detectaron movimientos que, según indicaron, resultaban compatibles con la comercialización de drogas.
Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó el allanamiento que terminó con el arresto de Montenegro y el secuestro de los elementos incorporados a la causa. La mujer permanecerá a disposición de la Justicia y será indagada en las próximas horas.
Milei convocó a diputados y senadores a una reunión en Casa Rosada
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre
Lautaro Martínez bancó a Messi en la pelea por el Balón de Oro: "Es el mejor de la historia"
La Armada sortea lugares para viajar en la Fragata Libertad: cómo participar
Insólito robo: se llevaban una heladera arriba de un triciclo
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Hallaron muerta a una mujer de 80 años en un departamento céntrico
-
Noticias A5 horas ago
Batalla campal entre alumnas y padres en la puerta de una escuela
-
Noticias A6 horas ago
Villa Libre: arrestan a un violento sujeto acusado de golpear a su pareja
-
Noticias B19 horas ago
"Podría matar a todos los humanos": la alarma que encendió un extrabajador de una empresa de IA
-
Noticias B20 horas ago
El Gobierno analiza sancionar a empresas de pesca que operen sin permiso en Malvinas
-
El Tiempo8 horas ago
Se viene un jueves con una importante amplitud térmica en la ciudad
-
Noticias B15 horas ago
Mientras millones pedían sus fotos de los 80, agentes de IA resolvían un problema matemático histórico
-
Noticias B23 horas ago
Subsidio para comercios: el proyecto ingresó al Concejo Deliberante