La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre

Una mujer fue detenida en el barrio 9 de Noviembre en el marco de una investigación por presunta comercialización de cocaína, tras un allanamiento realizado por la DDI en una vivienda de Pablo Lejarraga al 2100.

La detenida fue identificada como Juana Cristina Montenegro. Durante el procedimiento, los agentes incautaron seis envoltorios con cocaína, recortes de nylon, una balanza de precisión, dinero en efectivo y celulares. La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°3, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N°19.

La investigación comenzó el 13 de agosto, después de que personal de la DDI recibiera información de una persona que decidió mantener su identidad en reserva sobre una presunta actividad de venta de estupefacientes en ese domicilio.

A partir de ese dato se realizaron distintas tareas de vigilancia en la zona, durante las cuales los investigadores detectaron movimientos que, según indicaron, resultaban compatibles con la comercialización de drogas.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó el allanamiento que terminó con el arresto de Montenegro y el secuestro de los elementos incorporados a la causa. La mujer permanecerá a disposición de la Justicia y será indagada en las próximas horas.