El Speedway vuelve a Bahía: la cuarta del campeonato argentino tiene fecha

El Campeonato Argentino de Speedway volverá a desembarcar en Bahía Blanca el próximo domingo 11 de octubre, con una nueva programación (la cuarta) en el circuito Antonio Miranda del Automoto Club.

La competencia se desarrollará en el óvalo ubicado en Fournier 6006, aunque la organización todavía no confirmó el horario de inicio de la actividad.

La fecha marcará el regreso del certamen a la ciudad después de la última presentación disputada en Daireaux, donde Nicolás Gómez se quedó con la victoria en la final de 500cc. Joaquín Félix terminó segundo en la categoría principal.

En aquella jornada, Thiago Mensi se impuso en 200cc., escoltado por Félix Schell y Ezequiel Iznard. Entre las divisionales menores, Tiziano Castillo ganó en 50cc Menores y Jeremías Núñez hizo lo propio en 50cc Mayores.

La definición de 500cc también estuvo marcada por las caídas de Eber Ampugnani y Alex Acuña. Ambos fueron atendidos y recibieron el alta, aunque Acuña sufrió fracturas en dos dedos de la mano izquierda, mientras que Ampugnani quedó bajo estudios posteriores por los golpes recibidos.

La fecha bahiense inicialmente había aparecido en el calendario para el 4 de octubre, pero la nueva comunicación difundida por el Automoto Club establece la realización para el domingo 11.

Además de las carreras, el espectáculo contará con una Fan Zone, sorteos y juegos para el público. Los socios del Automoto Club que tengan la cuota al día podrán ingresar de manera gratuita.

Será una nueva oportunidad para que el público bahiense vuelva a encontrarse con una disciplina de fuerte tradición en la ciudad, en un escenario que durante los últimos años recuperó protagonismo dentro del calendario nacional.