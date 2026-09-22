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Adiós al clásico portallaves: la tendencia que gana terreno para ordenar la entrada de casa
Bandejas, canastos y recipientes decorativos comenzaron a reemplazar a los tradicionales modelos colgantes.
Los clásicos portallaves colgados en la pared empiezan a perder protagonismo en la decoración del hogar. Durante 2026, una alternativa más discreta comenzó a imponerse en recibidores y entradas: bandejas, pequeños canastos y recipientes decorativos apoyados sobre muebles.
La idea es sencilla. En lugar de dejar las llaves a la vista, se las deposita en un contenedor ubicado sobre una consola, cómoda o cualquier superficie cercana a la puerta principal.
La tendencia apunta a combinar funcionalidad y estética. Estos organizadores permiten reunir en un mismo lugar no solamente las llaves, sino también billeteras, anteojos, auriculares, monedas, tarjetas y otros objetos pequeños que suelen quedar dispersos por la casa.
Además, mantienen una de las principales ventajas del portallaves tradicional: tener todo rápidamente disponible al momento de salir, sin necesidad de revisar cajones o distintos sectores de la vivienda.
Entre los materiales que ganaron espacio aparecen las fibras naturales y, particularmente, los recipientes confeccionados con algodón trenzado, que pueden incorporarse con facilidad a ambientes de estilo cálido o minimalista.
Para integrarlos a la decoración, una de las opciones es colocarlos sobre una consola y acompañarlos con un espejo, una pequeña lámpara, un florero u otros elementos decorativos.
La recomendación es evitar llenarlos en exceso. El objetivo es que funcionen como un punto de apoyo para aquellos objetos de uso diario sin convertirse en otro espacio desordenado.
De esta manera, la entrada de la vivienda se transforma en una suerte de “zona de descarga”: al regresar a casa, las pertenencias quedan concentradas en un único lugar y visualmente más integradas al ambiente.
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