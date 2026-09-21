Sudestada: cuatro familias fueron evacuadas en Cerri

El Municipio de Bahía Blanca informó que cuatro familias fueron evacuadas de manera preventiva en General Daniel Cerri debido a los anegamientos provocados por la crecida de la marea, que durante la tarde alcanzó una altura máxima de 6,05 metros en la zona de la ría.

Según el informe meteorológico actualizado, la pleamar estuvo intensificada por los vientos del sudoeste y generó complicaciones principalmente en las zonas costeras de Cerri e Ingeniero White.

El fenómeno también tuvo impacto en la región. En Monte Hermoso, la combinación entre las fuertes ráfagas y la pleamar volvió a generar complicaciones este lunes sobre el frente costero, en una zona que todavía arrastra las consecuencias de la ciclogénesis.

En Cerri, los principales inconvenientes se produjeron en el sector de Estación Aguará, donde se dispuso la evacuación preventiva de cuatro familias. Además, se registró el ingreso de agua proveniente de la marea por calles aledañas, aunque sin afectación de domicilios particulares.

En Ingeniero White, el sistema de clapetas ubicado en la zona de Boulevard y Saladero funcionó correctamente y permitió contener el avance del agua, evitando su ingreso al sector urbano.

Una situación similar se registró en el acceso portuario por calle Vélez Sarsfield. Allí, las compuertas impidieron que el agua avanzara hacia el casco urbano y el anegamiento quedó concentrado en el ingreso al puerto.

Desde el Municipio indicaron que el nivel de la marea se encuentra en descenso y que también se produjo una disminución considerable en la intensidad del viento. En ese contexto, se prevé que la próxima pleamar no alcance los niveles registrados durante la tarde.

Las autoridades municipales continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas y la situación en las zonas costeras, con actualizaciones a través de los canales oficiales.