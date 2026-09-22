Deportes
Juegos Suramericanos: así quedo el medallero luego de la novena jornada
La delegación argentina sigue acumulando medallas, pero no puede arrebatarle el primer lugar del medallero a Brasil. Colombia sigue igual, sumando y conservando su tercera posición en la tabla general.
La novena jornada de los Juegos Suramericanos que se están desarrollando en la provincia de Santa Fe entregó 46 preseas doradas, 49 plateadas y 79 de bronce para Argentina. Con esta cosecha, el equipo nacional alcanzó 174 medallas en total y sigue ocupando el segundo lugar del medallero.
Los brasileros se mantienen en lo más alto con 194 medallas (79 de oro, 63 de plata y 52 de bronce), mientras que Colombia sigue quien completa el podio con un total de 120 preseas (43 de oro, 43 de plata y 34 de bronce).
Los aportes dorados en este lunes fueron dados por los seleccionados de rugby masculino y femenino, quienes terminaron primeros en sus respectivos torneos.
El otro oro de hoy fue ganado por Arsen Julfalakyan, argentino nacido en Armenia, quien se consagró en Lucha Grecorromana, en la categoría masculina de 77 kilogramos. En la misma especialidad, Ricardo Gómez obtuvo la medalla de plata en la categoría de 97 kilogramos.
La gimnasia de trampolín entregó tres preseas de plata para Argentina gracias al nado sincronizado masculino, el sincronizado mixto y a Valentina Podestá, que terminó segunda en la prueba individual femenina.
Celeste D´Arcangelo culminó tercera en las pruebas de pelota, mazas y cinta en gimnasia rítmica y así ganó tres medallas de bronce para nuestro país, en tanto que Agostina Vargas consiguió otra de bronce al quedar tercera en aro.
En ciclismo de pista, Julieta Benedetti obtuvo la medalla de bronce en el ómnium femenino. La colombiana Lina Hernández ganó el oro y la venezolana Verónica Abreu finalizó segunda.
Fuente: El Litoral
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