Allanamiento en Sierra de la Ventana por presunta usurpación de terrenos

Una investigación iniciada por el robo en una vivienda de Sierra de la Ventana derivó en el hallazgo de documentación presuntamente adulterada relacionada con la posesión y compraventa de terrenos en esa localidad y en Bahía Blanca.

Según publica el portal Noticias Radio Reflejos, la causa comenzó a partir de una denuncia presentada el pasado 17 de agosto por un hombre de 42 años, quien manifestó que desconocidos habían violentado la puerta de ingreso de su casa de fin de semana, ubicada en Camino de las Carretas al 600, en el barrio El Mirador, y sustraído distintos elementos de valor.

A partir de las tareas investigativas realizadas por la Policía en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Tornquist, los investigadores identificaron como sospechosos a Melisa Irene Castro, de 42 años, y Maximiliano Adrián Arza, de 38, ambos domiciliados en Bahía Blanca.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en el marco de la causa que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N°12.

El procedimiento se concretó el 31 de agosto en un predio de calle Curamalal, en el barrio San Bernardo de Sierra de la Ventana, donde los sospechosos se encontraban acampando.

Durante el operativo, los efectivos recuperaron elementos que, de acuerdo con la investigación, habían sido sustraídos de la vivienda del barrio El Mirador. Además, encontraron documentación que sería apócrifa y estaría vinculada con la posesión y compraventa de ocho terrenos de Sierra de la Ventana y otros dos ubicados en Bahía Blanca.

Las dos personas fueron demoradas y quedaron vinculadas a la investigación judicial.

La Fiscalía analiza ahora el material secuestrado para establecer el alcance de las presuntas maniobras y determinar si existieron delitos relacionados con intentos de usurpación y falsificación de documentación pública o privada.