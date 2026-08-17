Detienen a un ladrón acusado de robar en dos casas del Palihue

Un hombre de 32 años fue detenido en Bahía Blanca acusado de participar en dos robos registrados durante los últimos días, luego de una investigación que permitió avanzar en su identificación a partir de cámaras de seguridad y testimonios.

Se trata de Hernán Sebastián López, quien fue localizado por personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, el Destacamento Palihue y efectivos de la unidad motorizada de la Policía Local en Brasil al 600.

Según informaron fuentes consultadas por la redacción de LA BRÚJULA 24, los investigadores realizaron distintas tareas de campo, analizaron registros de cámaras, tomaron declaraciones testimoniales y efectuaron un reconocimiento en la Oficina Técnica de Identificación de Personas.

Uno de los hechos que se le atribuyen ocurrió el 12 de agosto en San Andrés al 100, donde, de acuerdo con la investigación, una entradera en la que fueron sustraídos dinero en efectivo y joyas.

Además, López quedó acusado por otro robo ocurrido el 16 de agosto en 19 de Mayo al 400. En esa oportunidad, el propietario del lugar, denunció el faltante de una cámara de seguridad y varias joyas.

La Policía informó que la detención se concretó en los términos del artículo 153 inciso 3° del Código Procesal Penal. Además, se iniciaron actuaciones por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, aunque no se brindaron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjeron esos episodios.

En la causa intervienen la UFIJ N°11 y la UFIJ N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Desde la primera fiscalía, a cargo de la doctora Cavallo, se dispuso que el acusado permanezca detenido para ser presentado este martes, mientras que desde la UFIJ N°2 se aguardaban definiciones sobre su situación procesal.

En paralelo, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento para continuar con las medidas destinadas a reunir elementos relacionados con ambos robos.