Indiscreta
Lo que no se vio de la visita de Milei
En exclusiva, detalles de lo acontecido el último viernes durante el desembarco presidencial. Fotos, internas y comidillas por doquier. Además, quién es quién en el mapa libertario de Bahía y la región.
Los entretelones de un viernes agitado
Pasó el presidente Javier Milei este viernes por Bahía. La euforia de sus fanáticos se hizo sentir en las puertas del Hotel Land, al que llegó para hacer una siesta luego de la recorrida por empresas del Polo Industrial. La custodia desalojó las habitaciones cercanas y Casa Militar repasó con detalle a los huéspedes. Karina supervisó todos los pormenores y fue la encargada de que se cumplieran las exigencias de su hermano.
Tras el descanso, los dirigentes mileístas -seleccionados minuciosamente por la concejal Franca Grippo- esperaban con ansias a Milei en el lobby. Karina se apuró en comunicarles que “solo habría foto grupal”, que ni soñaran con una individual. No había humor ni ganas. Y pidió encarecidamente que no se le abalanzarán a su hermano. Algunos no cumplieron, como la diputada Panelli que se arrojó para robar una selfie mientras el Presidente caminaba.
Luego vendría el show en las escalinatas frente a los fans libertarios, lo que verdaderamente lo excita a Milei. Por supuesto que esta presentación no tuvo nada que ver con aquel fenómeno de 2023, que marcó un verdadero récord cuando miles de personas se acercaron espontáneamente a La Carrindanga y el Parque de Mayo a saludar al candidato. Esta vez fue un cuarto de cuadra y con una convocatoria de militantes con nombre y apellido.
A una cuadra se movilizaron algunos grupos de izquierda para repudiar la visita. Estaban a la altura del Hotel Austral, sobre Colón. Eran pocos. Incluso, la Gendarmería les exigió retirar banderas y cumplieron la orden a rajatabla. No hubo ni un empujón. Civilizados y correctos, dicen unos. Indignidad sostienen otros, teniendo en cuenta la propia historia de la izquierda que prefiere el palazo antes que hacerle caso a un cana.
Los que no aparecieron, porque así lo decidieron, fueron los peces gordos de la CGT. Tampoco otros espacios políticos opositores, como los que coparon la avenida Alem en la última marcha universitaria. “Que haga su acto político y con su propia casta, la pelea hay que darla en otro lado. Los mismo que votaron a Milei s están dando cuenta de que esto es un verdadero desastre”, resumió un dirigente gremial.
Rosca pura
En la previa hubo decenas de comidillas entre los dirigentes que interactuaban esperando al líder. Liberman, Gay, Moirano, Ferrández, Bambacci, Compagnoni, Jouglard, entre otros. Todas vertientes diferentes y algunas con una misma raíz, pero hoy enfrentadas. Tanto en el Land, como en el Argos, donde había desembarcado el diputado Sebastián Pareja y el Ministro del Interior Diego Santilli quedó mucha tela para cortar.
El último candidato a intendente, el economista Oscar Liberman, no comulga con ninguna de las vertientes dentro de la LLA. Incluso, los muchachos que responden a Las Fuerzas del Cielo, tenían la orden de gritarle “Felipe Intendente” cada vez que se asomaba hacia la calle en la espera del Land. Esa es una de las internas, en este caso con Ferrández, que también aspira a ser candidato a la intendencia.
Liberman, entre tanto, se mostró sonriente y explicaba, a quien le preguntaba por el cabestrillo de su mano derecha, que se había operado hace poco por una lesión en el manguito rotador.
Otros que tienen sus propios planes (¿y candidato oculto?) para el 2027 es la vertiente de Pareja, que posee bajo su armado a la senadora Bambacci, a las diputadas Vitale y Panelli y a la concejal Grippo. Bambacci, como ya ha revelado esta sección es la más poderosa del grupo seccional, pero no aparece en fotos. Incluso, en la grupal que hicieron con Milei decidió no mostrarse.
Uno de los datos que no pasó desapercibido fueron las declaraciones de Pareja, el día anterior al desembarco, en un streaming con el exfuncionario PRO Pablo Romera, en el que insinuó que tendrán un postulante que no será Liberman. En reuniones lo desdeña y afirma que “no sabe trabajar en grupo”. Además, en la misma entrevista atacó -sin nombrarlo- al empresario Gustavo Elías por ser “un poderoso” que supuestamente define postulantes. En el mundo industrial cayeron pésimo las diatribas del exmenemista, mucho más cuando fueron pronunciadas en el momento en el que Milei llegaba para abrazar el Polo Petroquímico. Desde ese sector, le respondieron a Pareja el mismo viernes, ungiendo a Elías para otro mandato como presidente de la UIBB.
Fernando Compagnoni, Héctor Gay y Nidia Moirano también dijeron presentes. De ese trío saldría el precandidato a intendente para el 2027. El histórico periodista de LU2 ya tuvo dos mandatos y, según sus allegados, “no quiere saber nada”. En tanto, Moirano ya lo intentó en 2023 y ahora estaría enfocada en asuntos personales. Distinto es el caso de “El Compa”, que tiene pretensiones y sería el elegido del grupo que comanda Nardelli y que en la última elección se alineó con Patricia Bullrich. También tienen buena sintonía con Santilli y Pareja.
Sin embargo, quien se aparece como santillista puro es el odontólogo Adrián Jouglard, que acompañó a Gay en gran parte de su gobierno y ahora posee la ambición de volver a Alsina 65, en calidad de alcalde. Elexsecretario de gobierno no terminó bien con el tridente superpoderoso que encarnaban Gay, Nardelli y Moirano.
Pero sin dudas de lo que más se habló no fue de una presencia, sino de una ausencia. La presidenta del Concejo Deliberante no fue invitada y la interna de LLA tuvo su punto más álgido. El enojó se transformó en furia. El propio Cristian Ritondo se encargó de marcar la cancha. Exactamente en el mismo momento en el que Milei se metía en una cama del Land, el diputado nacional escribió: “Gisela Caputo representa el cambio en Bahía Blanca. Tiene experiencia, convicción y el respaldo de un espacio político que confía en su liderazgo para lo que viene”. Y acompañado por una foto de ambos.
Tras la publicación en X, Caputo fue llamada por teléfono por importantes libertarios para invitarla. Tarde. La Damita de Hierro les contestó en duros términos y por supuesto ni se asomó a ninguno de los hoteles donde estaba la movida. Tiene la firme convicción de competir. “Es la más conocida y tiene una garra incomparable con todos los varones que quieren ser dentro del espacio”, describió un ritondista nacional.
Pocos minutos antes, en un video por la misma red social, el intendente Federico Susbielles había dejado en claro que estaba dispuesto a reunirse con el Presidente para tratar temas de la ciudad. Reveló que le envió un mensaje pero que nunca obtuvo respuesta. De esa manera, dejaba en claro que la visita era en clave electoral y no para atender cuestiones de infraestructura que aquejan a Bahía.
Evidentemente la interna de La Libertad Avanza y sus aliados estará para alquilar balcones, como el de la señora que salió en toalla al balcón cuando se retiraba Milei por las cocheras y fue retratada por el influencer Bizarraf.
Quién es quién en el mapa libertario de la Sexta
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Bazares chinos
Ya todo el mundo sabe que la comunidad china está ganando terreno entre los comercios del centro de la ciudad. En estos últimos meses el rubro bazar es el más elegido, incluso con locales de una superficie llamativa, por lo grande.
Esta “moda”, algunos ya dicen haberla visto en los 90’, gracias a la apertura de importaciones. El famoso “todo x 2 pesos”. Con el cambio de política económica tras el final del menemismo, así como llegó, se fue. Igualmente, nadie sabe si en esta ocasión ocurrirá lo mismo. Lo que sí se sabe es que los bazares chinos ya están generando consecuencias, de las buenas... y de las otras también.
Por un lado, es gente que invierte, que está en blanco, que paga impuestos, que genera trabajo, y que su comercio agrega movimiento al centro bahiense. Además, la comunidad china está alquilando locales tan grandes que solo ellos podrían hacerlo. Ya no hay casi comercios de electrónica dispuestos a invertir ese dinero. Esto lo dicen hasta los mismos comerciantes del centro que, entre lo malo, marca el aumento en los alquileres. Se ve que los asiáticos la están poniendo toda en dólares, y eso sube mucho la vara.
Aunque nadie lo tiene del todo claro, parece que la ayuda que les da su Estado para invertir en el exterior, más los créditos muy favorables que también reciben, les permiten esa inversión.
Por otro lado, muchos comerciantes se quejan y entienden que, al hacer una importación directa, los chinos tienen una ventaja que les permite bajar el precio de los productos. Los mismos que se venden más caros en comercios argentinos.
Veremos qué les depara el futuro a estos locales que, en su inauguración, hasta fila de clientes generaron. En paralelo, y quizás se podrá hablar en otra entrega, los comerciantes bahienses que tienen comercios en el centro no les tiran la bronca tanto a los chinos, sino más bien a las ferias que se hacen en los parques y espacios públicos. “Ahí sí hay competencia desleal”, aseguraron varios que hablaron con Bahía Indiscreta.
Bicis
Ya comenzó a girar el sistema de bicicletas municipales en los Parques de Mayo e Independencia. Son 20 en cada espacio público, se entregan con casco, y se dan gratis por una hora, solo presentando el DNI. La Comuna las lleva para que se pueda acceder a ellas de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y luego las retiran para guardarlas en depósitos.
Ya adelantaron que esta puede ser una muy buena prueba para que haya algún sistema similar al de CABA, en el que se pueden alquilar bicis para ir de un lugar a otro de la ciudad, pero para eso aún falta. Por ahora, solo se las puede usar en los parques.
Sí se puede decir que, en este primer fin de semana, la gente cuidó mucho las bicis y respetó la hora de uso. En general, fueron familias las que las usaron. Muchas por no tener bici, y otras, por la incomodidad de llevarlas en un vehículo hasta allí.
En cuanto a quienes creen que los bahienses no van a cuidar de estas bicicletas municipales, y nunca se podrá tener un sistema más amplio, sería bueno que le tengan un poco más de fe en nuestros vecinos, que han mostrado comportamientos ejemplares en momentos límites. Creemos que también podrán cuidar una bicicleta.
Destacado
Entre los vecinos de Ingeniero White que fueron nombrados como Personalidad Destacada de la Ciudad en la última sesión llevada a cabo en esa localidad, se encuentra Roberto Ursino, toda una institución whitense.
“Por su trayectoria comunitaria, institucional y política. Y en reconocimiento a su permanente compromiso con la comunidad de Ingeniero White”, reza el diploma que recibió de manos de la presidenta Gisela Caputo, y de los concejales Claudio Carucci, Fabiana Ungaro y Cecilia Borelli, quienes fueron los autores del proyecto que permitió la distinción. En la foto también estuvieron Martín Salaberry, Lucía Martínez Zara, Emiliano Álvarez Porte y Franca Grippo.
Difícilmente haya alguien en White que no conozca a “Tucho”, quien fue dirigente político radical de destacadísima labor, que además trabajó y trabaja para mejorar la localidad, y para aportar en el plano educativo, cultural y social, junto a sus compañeros de La Siempre Verde. Además, marcó a muchas generaciones siendo dirigente scout. Un político con todas las letras, que tiene merecido este reconocimiento.
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