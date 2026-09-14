Ordenaron allanar la casa de L-Gante por una denuncia de amenazas

La Justicia ordenó tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa por amenazas que involucra al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante.

Los procedimientos fueron dispuestos por la UFI N°10 y se realizan en dos domicilios ubicados dentro del country Terravista y en otra vivienda particular. Uno de los objetivos centrales de los operativos es localizar y secuestrar armas de fuego.

La investigación comenzó luego de una denuncia presentada el pasado 29 de agosto por una mujer, quien aseguró que tanto ella como su pareja fueron amenazados para que abandonaran la vivienda que ocupan.

Según su relato ante la Justicia, el primer episodio habría tenido como protagonista a un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío del músico. El denunciante habría reclamado que dejaran la propiedad bajo el argumento de que pertenecía a L-Gante.

Días después, siempre de acuerdo con la presentación judicial, el propio cantante habría llegado hasta el domicilio acompañado por varias personas. La denunciante sostuvo que el grupo ingresó por la fuerza y reiteró las intimidaciones para conseguir que la pareja dejara el lugar.

Tras la presentación, efectivos de la DDI realizaron distintas tareas investigativas y analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona. Esos elementos habrían permitido individualizar vehículos y a algunas de las personas presuntamente vinculadas con el episodio.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento que finalmente fueron autorizadas por la Justicia.

El expediente fue caratulado como “Amenazas”. Los investigadores aguardaban el resultado de los procedimientos para determinar si se secuestraban elementos de interés y definir los próximos pasos de la causa.

Con información de TN