Gonzales Chaves: lo allanaron por amenazar de muerte al hombre que atropelló a su perro

Un joven de 24 años fue allanado en Adolfo Gonzales Chaves en el marco de una causa por amenazas agravadas y daño, luego de ser acusado de intimidar a un hombre que había atropellado accidentalmente a su perro.

Según publica el portal La Voz del Pueblo, el hecho que dio origen a la investigación ocurrió días atrás, cuando un vecino circulaba en una camioneta junto a su familia y embistió a un perro caniche, que murió como consecuencia del impacto.

De acuerdo con el informe policial, tras lo sucedido los propietarios del animal habrían amenazado de muerte al conductor y a sus familiares, además de provocar daños en el vehículo.

A partir de la denuncia, efectivos de la Estación de Policía Comunal de Gonzales Chaves analizaron registros de cámaras de seguridad junto con el Centro de Monitoreo y reconstruyeron la secuencia del episodio.

Las tareas permitieron identificar como presunto responsable a Kevin David Córdoba, de 24 años, domiciliado en esa localidad. Este martes se concretó un allanamiento y una requisa en el marco de la investigación.

La causa se encuentra caratulada como amenazas agravadas y daño y quedó bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, a cargo de Juan Carlos Ustarroz.

Tras el procedimiento, la Policía Comunal recordó que los conflictos de este tipo deben canalizarse mediante una denuncia y la intervención judicial, y advirtió que la pérdida de una mascota no habilita amenazas, intimidaciones ni daños contra terceros.