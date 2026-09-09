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Gonzales Chaves: lo allanaron por amenazar de muerte al hombre que atropelló a su perro
La Policía identificó a un joven de 24 años como presunto autor de los daños provocados en el vehículo del conductor.
Un joven de 24 años fue allanado en Adolfo Gonzales Chaves en el marco de una causa por amenazas agravadas y daño, luego de ser acusado de intimidar a un hombre que había atropellado accidentalmente a su perro.
Según publica el portal La Voz del Pueblo, el hecho que dio origen a la investigación ocurrió días atrás, cuando un vecino circulaba en una camioneta junto a su familia y embistió a un perro caniche, que murió como consecuencia del impacto.
De acuerdo con el informe policial, tras lo sucedido los propietarios del animal habrían amenazado de muerte al conductor y a sus familiares, además de provocar daños en el vehículo.
A partir de la denuncia, efectivos de la Estación de Policía Comunal de Gonzales Chaves analizaron registros de cámaras de seguridad junto con el Centro de Monitoreo y reconstruyeron la secuencia del episodio.
Las tareas permitieron identificar como presunto responsable a Kevin David Córdoba, de 24 años, domiciliado en esa localidad. Este martes se concretó un allanamiento y una requisa en el marco de la investigación.
La causa se encuentra caratulada como amenazas agravadas y daño y quedó bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, a cargo de Juan Carlos Ustarroz.
Tras el procedimiento, la Policía Comunal recordó que los conflictos de este tipo deben canalizarse mediante una denuncia y la intervención judicial, y advirtió que la pérdida de una mascota no habilita amenazas, intimidaciones ni daños contra terceros.
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