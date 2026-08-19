Boca pierde a su gran figura para el clásico ante Racing: Paredes quedó descartado

Boca tendrá una ausencia de peso para visitar a Racing por el Torneo Clausura. El entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó que Leandro Paredes no llegará en condiciones al clásico debido a la lesión muscular que arrastra desde el encuentro ante Platense.

La noticia fue confirmada por el técnico luego de la goleada 4-0 sobre Deportivo Recoleta, en Paraguay, que le permitió al Xeneize avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un resultado global de 7-1.

“Leandro no llega para Racing”, señaló Arruabarrena en conferencia de prensa. El campeón del mundo sufrió una lesión en el isquiotibial frente a Platense y el cuerpo técnico decidió no apurar su recuperación.

Paredes no será la única baja que tendrá Boca para el próximo compromiso. El entrenador también adelantó que Agustín Lozano y Marco Pellegrino continuarán afuera, por lo que deberá realizar modificaciones para afrontar uno de los partidos más exigentes de la fecha.

Tras asegurar la clasificación en la competencia internacional, el conjunto de la Ribera cambiará rápidamente el foco hacia el torneo local. “Tenemos que tratar de ganar, de sumar de a tres. Va a ser difícil, ante Racing, un clásico en su casa, pero trataremos de ir por los tres puntos”, sostuvo el Vasco.

Boca llega al encuentro con Racing después de conseguir un resultado contundente en Asunción, donde Arruabarrena incluso pudo administrar minutos y darle descanso a algunos futbolistas. Durante el partido también se produjo el debut en Primera de Jagger Herrera y los primeros minutos de Enner Valencia con la camiseta azul y oro.

Ahora, mientras espera conocer a su rival entre San Pablo y Bolívar para los cuartos de final de la Sudamericana, el Xeneize deberá afrontar el clásico sin Paredes, una de sus principales referencias en el mediocampo.