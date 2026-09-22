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Pablo Prigioni da otro paso en la NBA y será asistente principal en Minnesota
El argentino, actual entrenador de la Selección, ganó peso dentro del staff de los Timberwolves y tendrá un rol clave junto a Chris Finch.
Pablo Prigioni continúa creciendo en la NBA. El argentino fue promovido dentro del cuerpo técnico de Minnesota Timberwolves y pasará a desempeñarse como asistente principal del entrenador Chris Finch.
El exbase, actual entrenador de la Selección Argentina, forma parte de la franquicia desde 2019, cuando se sumó al staff de Ryan Saunders tras su paso por Brooklyn Nets. Luego del cambio de entrenador, se mantuvo dentro del equipo con la llegada de Finch.
La salida de Micah Nori hacia Portland Trail Blazers abrió un espacio de mayor responsabilidad para Prigioni, que ahora tendrá más peso en la planificación del juego ofensivo y en el desarrollo de los jugadores.
Su recorrido como entrenador comenzó en Baskonia, club en el que también dejó una marca como jugador. Más tarde regresó a Estados Unidos para iniciar su camino en los bancos de la NBA, primero en Brooklyn y luego en Minnesota.
Prigioni también tuvo una trayectoria particular como jugador en la liga estadounidense. Debutó en la NBA a los 35 años con New York Knicks, lo que lo convirtió en el rookie de mayor edad en estrenarse en la competencia.
Luego pasó por Houston Rockets y Los Angeles Clippers. En total, disputó 270 partidos en la NBA, con promedios de 3,5 puntos, 1,9 rebotes y 2,8 asistencias.
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