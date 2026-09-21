Un bahiense llega a la TV abierta nacional con un programa de fútbol y humor

El periodista bahiense Germán Beder sumará desde este lunes un nuevo desafío a su carrera: será uno de los conductores de “El Tribunero”, el ciclo surgido en Vorterix que dará el salto a la televisión abierta y comenzará a emitirse por Canal 9.

El programa saldrá todos los lunes a la medianoche y tendrá al bahiense acompañado por Luquitas Rodríguez, Rober Galati, Alfre Montes de Oca y Joaco Cavanna, el equipo que ya lleva adelante el formato en el universo del streaming.

La propuesta buscará trasladar a la pantalla tradicional el espíritu con el que nació el segmento: hablar de fútbol de una manera similar a la que se vive en una tribuna, combinando el análisis de la fecha con información, comentarios, chicanas y humor.

Además, el ciclo tendrá interacción con el público presente en el estudio. Allí participarán hinchas de diferentes clubes, quienes podrán intervenir en las discusiones y aportar su mirada sobre los principales temas de la actualidad futbolística.

Para Beder, nacido en Bahía Blanca, la llegada a la televisión abierta representa otro paso dentro de un crecimiento profesional que durante los últimos años estuvo fuertemente ligado al streaming.

Actualmente integra “Paren la Mano”, uno de los programas centrales de Vorterix, junto con Rodríguez, Montes de Oca y Galati. El ciclo se emite de lunes a viernes y convirtió al grupo en uno de los equipos con mayor exposición dentro de ese formato.

Beder mantiene además un fuerte vínculo con su ciudad natal. En una entrevista concedida a La Brújula 24 en noviembre de 2025 había reconocido que el crecimiento alcanzado durante los últimos años modificó completamente su vida profesional y que nunca había imaginado alcanzar semejante nivel de exposición.

Antes de consolidarse como conductor y streamer, desarrolló buena parte de su carrera dentro del periodismo deportivo. Trabajó en medios gráficos nacionales y también estuvo vinculado durante varios años a la comunicación de la Confederación Argentina de Básquetbol.

Ahora, junto con sus habituales compañeros, llevará “El Tribunero” desde Vorterix hasta la pantalla de Canal 9, en una apuesta que comenzará este lunes 21 de septiembre a la medianoche.