Misterio en la Fragata Libertad: una tripulante "desapareció" en vivo y el video se volvió viral

Un curioso episodio durante una transmisión televisiva desde la Fragata Libertad generó desconcierto y rápidamente se multiplicó en las redes sociales: una integrante de la tripulación pareció “desaparecer” de la imagen segundos después de haber sido entrevistada en vivo.

Todo ocurrió durante la cobertura de TN por el regreso del buque escuela al Puerto de Buenos Aires, luego de completar su 54° Viaje de Instrucción, que demandó 161 días de navegación y más de 19.400 millas recorridas.

El periodista Guillermo Lobo dialogaba con Loreley Beratz, teniente y odontóloga de la Armada, quien había formado parte de la extensa travesía. Una vez concluida la entrevista, la mujer comenzó a retirarse y pasó por detrás del cronista.

Hasta allí, nada fuera de lo habitual. Sin embargo, cuando la transmisión modificó el encuadre, la tripulante dejó de aparecer repentinamente en pantalla.

La secuencia fue detectada por usuarios de las redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular recortes del momento acompañados por todo tipo de teorías y preguntas sobre qué había ocurrido.

La explicación detrás de la llamativa imagen

Finalmente, el supuesto misterio tuvo una explicación mucho más sencilla.

La transmisión utilizaba un formato de pantalla dividida, por lo que el recorte aplicado a la imagen dejó fuera del plano el sector por donde continuó caminando la integrante de la Armada.

El efecto visual hizo parecer que la mujer se había esfumado detrás del periodista. Sin embargo, las imágenes originales y sin el recorte televisivo muestran claramente cómo sigue caminando por la cubierta de la Fragata después de terminar la entrevista.

El propio Lobo explicó posteriormente que, al finalizar el móvil, había girado su atención hacia dos guardias de la Marina y por esa razón tampoco alcanzó a observar el momento exacto en que la mujer pasó detrás suyo.

Así, lo que durante algunas horas alimentó especulaciones en las redes terminó siendo simplemente una combinación entre el movimiento de la tripulante y el encuadre utilizado durante la transmisión en vivo.