Espectáculos
Abel Pintos concentró la atención en la final de “Es mi sueño” con un show en el Teatro Ópera
El cantante whitense tuvo una participación central en la definición del ciclo de Guido Kaczka, interpretó dos de sus canciones y además anunció a tres participantes que seguirán en la segunda temporada.
Abel Pintos fue uno de los protagonistas de la gran final de “Es mi sueño”, el programa conducido por Guido Kaczka que este martes cerró su primera temporada desde un Teatro Ópera colmado. Además de ocupar su lugar en el jurado, el artista subió al escenario para brindar un show durante una noche que terminó con la consagración de Margarita Ponce.
En medio de la definición, el cantante whitense dejó por unos minutos su rol de evaluador y se presentó ante el público con “Motivos” y “La llave”, dos canciones de su repertorio. Su actuación formó parte de una gala especial que también contó con la participación musical de La Mona Jiménez.
El cantante también tuvo una intervención importante de cara a lo que viene para el programa. Fue el encargado de anunciar que Ailén Peralta, Diego Detona y Tomás Cochello, tres de los ocho finalistas, tendrán un lugar en la segunda temporada del certamen.
La decisión fue tomada por el jurado luego de las presentaciones realizadas en el Teatro Ópera. Los tres participantes volverán a competir en la nueva etapa del ciclo, que comenzará este miércoles 19 de agosto y tendrá una modalidad con figuras del espectáculo.
La definición principal, en tanto, quedó en manos del público. Margarita Ponce, de 11 años y oriunda de Salta, fue elegida como ganadora luego de interpretar “La arenosa” y obtuvo el premio de 100 millones de pesos. La joven recibió el 32,09% de los votos.
De esta manera, Pintos cerró la primera temporada con una doble participación: como integrante del jurado que acompañó a los concursantes durante el certamen y también desde el escenario, con un espectáculo propio en una de las noches centrales de la programación de El Trece.
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