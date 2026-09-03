Afirman que la Rímolo bahiense "desaconsejaba tratamientos indicados por profesionales"

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito X reveló que recibió al menos dos presentaciones que terminaron derivando en denuncia penal contra Adriana Rodríguez, la mujer allanada en el marco de una investigación por presunto ejercicio ilegal de la medicina.

Gustavo Bartolucci, secretario de la entidad con sede en la ciudad, explicó en LA BRÚJULA 24 que la primera alerta respecto de quien es conocida como "la Rímolo bahiense" o "la curandera del Barrio Pacífico" surgió hace poco más de un año por parte de una mujer que había sido atendida por Rodríguez y comenzó a sospechar que no estaba frente a una profesional habilitada.

“Le habían parecido extrañas varias cosas. La actitud con la que la atendía, el lugar donde lo hacía, que no estuviese exhibido el título ni ninguna certificación. Fueron cuestiones que la hicieron pensar que estaba frente a alguien que no era verdaderamente médico”, señaló Bartolucci.

A partir de esa presentación, el Colegio realizó una búsqueda en las bases de datos disponibles y no pudo corroborar que Rodríguez contara con un título habilitante. Según indicó el dirigente, sí encontraron a una profesional homónima radicada fuera del distrito y surgió la sospecha de que sus datos podrían haber sido utilizados para ejercer en Bahía Blanca.

“Nosotros tenemos el control de la matrícula, pero no tenemos poder de policía. Ante esta situación hicimos la presentación correspondiente en Fiscalía”, explicó Bartolucci.

Meses atrás apareció una segunda denuncia, esta vez presentada por un médico que había derivado pacientes a Rodríguez creyendo que se trataba de una profesional habilitada. Las consultas posteriores de esas personas encendieron nuevas alarmas.

Según relató Bartolucci, entre las indicaciones atribuidas a la falsa médica aparecían tratamientos que “tenían poco que ver con los usos, costumbres y tratamientos” de la medicina. Durante la entrevista se mencionaron recomendaciones como consumir huevos duros y gelatina para problemas de tiroides o tomar grandes cantidades de jugo de zanahoria ante cuadros de diabetes.

El secretario del Colegio advirtió que la situación podía ser todavía más delicada. “En algunas ocasiones hasta desaconsejaba el tratamiento con medicación que exigía el caso”, afirmó. Ante la consulta sobre si les decía a los pacientes que dejaran de tomar medicamentos prescriptos por otros profesionales, respondió que “aparentemente sí”.

Bartolucci sostuvo que será ahora la Justicia la encargada de establecer si ese tipo de conductas efectivamente ocurrió y determinar si alguna persona sufrió consecuencias en su salud. “Nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a sus historias clínicas ni al banco de datos de pacientes como para poder hacer ese rastreo”, aclaró.

También hubo sospechas a partir de estudios solicitados por Rodríguez. De acuerdo con Bartolucci, una bioquímica se sorprendió al recibir pedidos con una gran cantidad de determinaciones y porque desconocía a la supuesta especialista cuyo nombre aparecía en el sello.

Rodríguez se habría presentado como especialista en endocrinología y, según la información recogida por el Colegio, aseguraba haber realizado parte de su formación en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Bartolucci explicó que incluso un médico reconocido había derivado algunos pacientes después de que la mujer exhibiera antecedentes y credenciales que aparentaban respaldar su formación. “Cuando advirtió esto con la devolución de los pacientes, se acercó al Colegio de Médicos muy preocupado. Eso derivó en la segunda presentación, unos meses atrás”, indicó.

La investigación deberá determinar ahora desde cuándo Rodríguez realizaba este tipo de prácticas, cuántas personas fueron atendidas y si alguna de las indicaciones que habría efectuado pudo haber provocado un perjuicio concreto en la salud de los pacientes.