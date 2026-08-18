Asaltos en Palihue: la estrategia del detenido para elegir a sus víctimas

La investigación por una sucesión de robos registrados durante los últimos días en el Barrio Palihue incorporó un dato clave para determinar cómo actuaba el sospechoso. Hernán Sebastián López, de 32 años y trabajador de PedidosYa, habría aprovechado esa actividad para recorrer el sector, conocer los movimientos de los vecinos e identificar potenciales víctimas.

López fue detenido el lunes luego de una investigación desarrollada por personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, el Destacamento Palihue y efectivos de la unidad motorizada de la Policía Local. Está acusado de intervenir en al menos dos robos ocurridos con apenas cuatro días de diferencia.

De acuerdo con información a la que accedió LA BRÚJULA 24, una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a que el sospechoso utilizaba su empleo como delivery no solo para desplazarse habitualmente por Palihue, sino también para observar horarios, movimientos y características de las viviendas sin despertar sospechas.

La propia dinámica de su trabajo le permitía circular en moto, permanecer durante algunos minutos frente a distintos domicilios y recorrer reiteradamente las mismas calles como parte de una actividad habitual. Esa situación, según la línea investigativa, le habría servido tanto para detectar posibles objetivos como para evitar quedar rápidamente bajo sospecha después de los delitos.

Uno de los hechos que se le atribuyen ocurrió el 12 de agosto en San Andrés al 100, donde se produjo una entradera y fueron sustraídos dinero en efectivo y joyas. El segundo caso fue denunciado el 16 de agosto en 19 de Mayo al 400, donde el propietario constató el robo de una cámara de seguridad y distintas joyas.

Para avanzar sobre López, los investigadores realizaron tareas de campo, analizaron cámaras de seguridad, reunieron testimonios y llevaron adelante un reconocimiento en la Oficina Técnica de Identificación de Personas. Finalmente fue localizado y detenido en Brasil al 600.

La investigación intenta ahora establecer si su presencia habitual como repartidor en Palihue tuvo relación directa con la selección de las viviendas atacadas y si pudo haber participado en otros episodios registrados recientemente en el sector.

Además de las causas por los robos, la Policía inició actuaciones contra López por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. La detención se concretó bajo los términos del artículo 153 inciso 3° del Código Procesal Penal.

En el expediente intervienen la UFIJ N°11 y la UFIJ N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La fiscalía dispuso que el acusado permaneciera detenido mientras avanzan las medidas judiciales y los investigadores solicitaron además una orden de allanamiento para buscar nuevos elementos vinculados con los hechos.