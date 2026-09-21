Caso Asensio: "No se puede mirar para el costado, nosotros nunca lo hicimos"

El presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, se refirió a la detención de Horacio “Chacho” Asensio, el reconocido entrenador de hockey acusado por hechos de abuso sexual ocurridos en Monte Hermoso cuando dirigía a jugadoras adolescentes.

Asensio fue detenido en las últimas horas en Mar del Plata, y que pasó la noche en la comisaría de Coronel Pringles, luego de que la jueza Marisa Promé ordenara su captura. La causa investiga hechos ocurridos entre 2012 y 2013, cuando el DT estaba al frente del equipo de hockey del Club Deportivo Monte Hermoso.

En diálogo con La Brújula 24, Fernández recordó que el caso llegó a su conocimiento antes de la denuncia judicial, cuando familiares de una de las presuntas víctimas se acercaron a hablar con él durante un Champions Trophy disputado en Mendoza.

“Yo les planteaba que necesitaba una mínima denuncia de su parte, porque este delito tiene una particularidad: tiene instancia privada. Si el particular no decide llevar adelante la denuncia, no hay forma de que se pueda meter el Estado”, explicó con Germán Sasso en Bahía Hoy.

Fernández señaló que, en aquel momento, los padres no querían avanzar para no exponer a la menor. Sin embargo, sostuvo que después aparecieron otros elementos y que se realizó una presentación formal.

“Las cosas tardan mucho, pero lo malo de tardar mucho es el riesgo que ponemos al resto de las chicas. Ya habiendo avanzado a este ritmo, ojalá no se detenga”, afirmó.

El exfuncionario nacional también remarcó la responsabilidad de las instituciones deportivas ante situaciones de este tipo. “No se puede mirar para el costado. Nosotros nunca lo hicimos”, sostuvo.

En ese sentido, negó que Asensio haya dirigido seleccionados juveniles durante su gestión en la Confederación. “Mientras yo estuve en la Confederación desde 2003 en adelante, jamás dirigió nada”, aseguró.

Fernández fue más allá y dijo que, con los antecedentes que habían llegado a la entidad, no hubieran permitido que Asensio estuviera vinculado a Las Leoncitas. “Nunca hubiéramos permitido que participara ni de cerca con Las Leoncitas”, expresó.

La investigación se reactivó a partir de testimonios incorporados en el expediente. Según la nota original de La Brújula 24, las jóvenes denunciaron situaciones de abuso durante entrenamientos, viajes y actividades vinculadas al hockey.

“Me siento como cualquiera de sus papás y los acompaño en este tema con la mejor forma que entendimos: no pararlo, sino presentarlo por escrito y haciéndonos responsables de lo que decíamos”, agregó Fernández.

También planteó que las instituciones deben actuar para proteger a quienes participan de sus competencias. “Ser presidente de una institución de estas características no solamente es aplaudir cuando Las Leonas salen campeonas del mundo, sino también cuidar y proteger a todos aquellos que participan de nuestro campeonato”, sostuvo.

Fernández confirmó además que, en su momento, intervino para evitar que el equipo de Monte Hermoso se cruzara con otro conjunto dirigido por Asensio, ante el riesgo de que se encontraran víctimas y victimario. “Todo lo que se pueda hacer para evitar ese tipo de cosas, nosotros hubiésemos querido que no participara directamente”, señaló.

La defensa del entrenador podría intentar plantear la prescripción de la causa, aunque Fernández consideró que, por los tiempos mencionados en la investigación, esa estrategia no tendría éxito.