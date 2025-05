El agresor en la Liga Amateur de Básquet no podrá ingresar más a la cancha

Se conoció el fallo de la Liga Amateur de Básquet luego del violento episodio del domingo por la tarde en la Liga Amateur de Básquet de Bahía Blanca, donde Claudio Ramírez resultó gravemente herido tras ser agredido dentro del campo de juego de la cancha auxiliar del Club Atlético Liniers por parte de Matías Madami.

Se definió que el agresor no pueda jugar más en la Liga y que tampoco pueda ser espectador. Además, se dio por finalizado el partido entre Deportivo Escritorio y All In.

Deportivo Escritorio, el equipo de la víctima Ramírez

La resolución del Tribunal de la Liga Aamateur de Básquet

1) Imponer la pena de EXPULSIÓN DE LA L.A.B al jugador Sr. Matías Madami, perteneciente al equipo “All in” conforme lo estipulado en el artículo 10 “expulsión para personas, cesando en los derechos en forma permanente y en todo carácter dentro de la Liga Amateur de Básquet”, artículo 33, incisos “a” (“no guardare debida compostura antes, durante o después del desarrollo del partido), y en el artículo 36 inciso “a” el cual reza “agrediere físicamente a un jugador…dentro o en las inmediaciones del campo de juego antes, durante o después del partido” del Código de Disciplina y Sanciones de la L. A. B.

2) Asimismo, se impone al Sr. Matías Madami la PROHIBICIÓN DE INGRESO como espectador a cualquier partido que se dispute en el marco de la Liga Amateur Básquet.

3) Dar por FINALIZADO EL PARTIDO, con el el partido con el tanteador “20” para el equipo “Deportivo Escritorio” y “0” para el equipo “All in”.