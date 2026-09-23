EE.UU. y Argentina lanzan un plan de infraestructura por US$7 mil millones que incluiría a Bahía

Bahía Blanca está contemplada en uno de los proyectos de infraestructura dentro del Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa presentada este miércoles por los gobiernos de Argentina y Estados Unidos para mejorar la conexión de las principales áreas energéticas y mineras del país con los puertos del océano Atlántico con una inversión total de US$ 7 mil millones.

Dentro del capítulo referido al transporte, el documento difundido por la Oficina del Vocero de la Casa Blanca señala que Argentina prepara nuevos proyectos ferroviarios de cargas, entre ellos conexiones desde Vaca Muerta hacia Bahía Blanca, además de enlaces con puertos del área metropolitana de Buenos Aires y terminales estratégicas de la Hidrovía.

"Los proyectos de transporte mejorarán el traslado de energía, minerales y productos agrícolas hacia los mercados. Argentina prepara proyectos ferroviarios de carga adicionales, entre ellos conexiones desde Vaca Muerta hacia Bahía Blanca", indicaron los estadounidenses en una gacetilla.

El documento podría estar haciendo referencia al Proyecto ferroviario Norpatagónico - Bahía Blanca - Añelo, una iniciativa que surgió en 2018, pero que no ha encontrado financiamiento.

El anuncio del plan general se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York, bajo el nombre U.S.-Argentina Build the Future Framework (Marco de cooperación entre Estados Unidos y Argentina para la construcción del futuro).

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos, una nueva muestra de la alianza estratégica entre las administraciones de Milei y Trump.

Dentro de ese esquema, uno de los proyectos de mayor escala es Argentina LNG, encabezado por YPF junto con la italiana ENI y la emiratí XRG. EXIM emitió una propuesta indicativa no vinculante de financiamiento por hasta 6.000 millones de dólares para una iniciativa cuya inversión integral fue estimada en unos 51.000 millones.