Villa Mitre ya tiene fixture para la nueva temporada de la Liga Argentina

Villa Mitre ya conoce el camino que deberá recorrer en la temporada 2026-2027 de la Liga Argentina, donde volverá a ser el representante bahiense en el segundo escalón del básquet nacional.

El equipo que conducirá Sebastián Ginóbili, en su segunda temporada al frente del plantel, debutará el martes 20 de octubre ante Pico FC, en el estadio José Martínez.

El Tricolor mantendrá una base de la campaña anterior, con Federico Harina como una de sus principales referencias, más el regreso de Javier Bollo y una nómina que tendrá componentes mayores y menores surgidos del actual torneo de la LBB Oro.

Después del debut, Villa Mitre volverá a jugar como local el 3 de noviembre ante Deportivo Norte. Luego tendrá una doble salida a Mar del Plata para enfrentar a Unión y Quilmes, los días 6 y 7.

El mes de noviembre continuará con dos partidos en Bahía, frente a Rocamora y Gimnasia de La Plata, el 16 y el 25, y cerrará con visitas a Centenario y Provincial, el 28 y 30.

En diciembre, el equipo bahiense tendrá cuatro compromisos. Primero visitará a Deportivo Norte, el día 2, y luego cerrará el año con tres localías consecutivas: Ciclista, Regatas de San Nicolás y Central Entrerriano, los días 10, 17 y 19.

Enero será uno de los tramos más cargados del calendario, con siete partidos, cinco de ellos como visitante. Villa Mitre abrirá el año ante Deportivo Viedma, el 9 de enero en Bahía, y después jugará fuera de casa ante Central Entrerriano, Rocamora y La Unión.

Luego recibirá a Racing de Avellaneda el 23 de enero y cerrará el mes con visitas a Regatas, en San Nicolás, y Ciclista, en Junín.

En febrero, el Tricolor tendrá cuatro presentaciones: visitará a Pergamino, recibirá a Quilmes y River, y luego se medirá con Deportivo Viedma el 24.

Marzo también llegará con agenda intensa: tres partidos en casa ante La Unión de Colón, Centenario y Unión, y tres salidas frente a Racing, Gimnasia de La Plata y River.

La fase regular se cerrará en abril. Villa Mitre visitará a Pico FC el martes 6 y luego jugará sus últimos dos partidos como local, ante Provincial y Pergamino Básquet, los días 9 y 11.

El certamen estará compuesto por 34 equipos, divididos en dos zonas de 17. En la fase regular, cada club jugará 32 partidos dentro de su conferencia. Habrá receso entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, y el último partido de la etapa inicial está previsto para el 20 de abril.

La Reclasificación será para los equipos ubicados del 5° al 12° lugar de cada conferencia. Los ganadores se medirán luego con los cuatro mejores de cada zona, mientras que en cuartos de final se cruzarán los clasificados de la Conferencia Sur con los de la Norte, rumbo a la serie por el ascenso a la Liga Nacional.