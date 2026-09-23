La Brújula 24 ya se puede escuchar desde el iPhone

La Brújula 24 sumó una nueva alternativa para acompañar a sus oyentes: desde ahora, la radio puede escucharse directamente desde iPhone y iPad a través de su aplicación oficial disponible en la Apple App Store.

La plataforma permite acceder a la transmisión en vivo de FM 93.1 durante las 24 horas, con la programación habitual de la emisora, que incluye noticias, actualidad, primicias, espectáculos, música y opinión.

De esta manera, los usuarios de dispositivos con sistema iOS pueden seguir la programación desde cualquier lugar y contar con un acceso directo a la señal de La Brújula 24 desde su teléfono o tablet.

Para descargarla, solo hay que ingresar a la Apple App Store y buscar “La Brújula 24 Radio”. La aplicación ya se encuentra disponible para su instalación en iPhone y iPad.