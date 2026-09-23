Juegos Suramericanos: cómo quedó el medallero tras la décima jornada

La delegación argentina cosechó 10 nuevas medallas este martes y conserva el segundo lugar en el medallero. Primero siguen estando los brasileros, con una amplia ventaja. Argentina tuvo doble triunfo en hockey.

Los Juegos Suramericanos 2026 que se están disputando en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela tuvieron su décima jornada de actividades este martes y hubo nuevas conquistas, aunque en el medallero general todo sigue más o menos igual.

La delegación nacional consiguió dos medallas doradas, dos plateadas y seis de bronce, con lo cual llegó a las 184 preseas (48 de oro, 51 de plata y 85 de bronce) y continúa en la segunda posición.

En el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, según informó el diario El Litoral, los seleccionados masculino y femenino de la especialidad se quedaron con los primeros puestos al derrotar en ambas finales a sus pares de Chile.

En varones, la victoria fue por 3 a 1, mientras que Las Leonas golearon por 5 a 0 a las trasandinas. El podio se completó también de forma idéntica en las dos categorías porque Uruguay ganó el bronce, tanto en masculino como en femenino.

Las dos medallas de plata de hoy se lograron en el atletismo. La primera fue gracias a Matías Reynaga, que terminó segundo en los 10.000 metros masculinos con un tiempo de 28 minutos y 26,17 segundos.

El segundo galardón plateado fue obtenido por el equipo de posta mixta que quedó segundo en la prueba de 4x100 metros.

En tanto que las preseas de bronce fueron obra de Nélida Peñaflor, quien llegó tercera en los 10.000 metros femeninos. Los otros terceros puestos fueron para el equipo mixto de bádminton, María Aguado en Boulder femenino y la dupla de Santiago Lorenzo y Camila Argüelles en tenis de mesa.

Fuente: La Arena