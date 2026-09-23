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Desarticularon un punto de venta de drogas y detuvieron a un hombre en Bahía
La causa está a cargo del fiscal Mauricio Del Cero. La investigación comenzó a partir de un allanamiento realizado en una vivienda de Sócrates al 1400.
Un hombre fue detenido en Bahía Blanca acusado de comercializar marihuana, en el marco de una investigación llevada adelante por la UFIJ N° 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 4 y alcanzó a Diego Daniel Robles, quien quedó imputado por venta de drogas.
La causa se inició el 21 de julio de 2025, cuando, durante un allanamiento dispuesto en otra investigación en un domicilio de Sócrates al 1400, se le secuestró a Robles un frasco con cogollos de marihuana y su teléfono celular.
Luego, la pericia química realizada sobre el material incautado determinó que la sustancia tenía capacidad para producir 523 dosis umbrales.
El avance de la investigación también incluyó el análisis del celular secuestrado. Personal de la Comisaría Cuarta detectó imágenes de marihuana y conversaciones que, según la causa, estarían vinculadas a infracciones a la Ley 23.737.
Entre los mensajes incorporados al expediente aparecen frases como “tengo, son altas venenosas mal” y, ante la consulta por el precio de un frasco, la respuesta “80 explotado”.
Con esos elementos, la Fiscalía solicitó la detención del sospechoso, al considerar que existían pruebas suficientes para vincularlo con la comercialización de estupefacientes.
Robles registra además una condena previa dictada el 7 de marzo de 2024 por el Juzgado de Garantías N° 4, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por robo doblemente agravado.
El detenido quedó a disposición de la Justicia y será indagado en el marco de la causa por venta de drogas.
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