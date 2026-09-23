Destacada A
Volcó un camión con cereal en la rotonda de Grünbein: el chofer quedó atrapado
El conductor fue rescatado de la cabina. El accidente ocurrió esta mañana y se produjo luego de una mala maniobra.
Un camión cargado con cereal volcó esta mañana en la rotonda de Grünbein, sobre la Ruta Nacional 3.
Según las primeras informaciones, el conductor quedó atrapado en la cabina, por lo que se montó un operativo de emergencia en el lugar.
En el sector trabajan personal policial, una ambulancia, Bomberos y Defensa Civil, mientras se realizan las tareas para asistir al camionero y ordenar la circulación.
Como consecuencia del vuelco, parte de la carga quedó desparramada sobre la calzada y la banquina, lo que generó complicaciones en el tránsito aunque no está cortado.
Volcó un camión con cereal en la rotonda de Grünbein: el chofer quedó atrapado
Luck Ra rompió el silencio y fue contundente: "Tiago PZK es un traidor"
Internaron a Pity Álvarez tras sufrir una crisis hipertensiva
Villa Mitre ya tiene fixture para la nueva temporada de la Liga Argentina
El bahiense Lucio Redivo volvió a gritar campeón en Italia
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Los diálogos entre narcos que comprometen a un policía de Punta Alta
-
La región14 horas ago
Un productor rural murió tras ser embestido por un toro
-
Noticias B21 horas ago
Presentan una nueva edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo
-
Noticias B22 horas ago
Asensio duda en su estrategia defensista: en 48 horas ya le renunciaron dos abogados
-
Noticias B21 horas ago
Familias reclaman a IOMA por recortes en acompañantes: "Mi hijo depende de que ella venga"
-
Noticias A16 horas ago
Ordenan el urgente traslado del entrenador Asensio a la cárcel
-
Noticias B20 horas ago
Seis nuevos F-16 ya viajan hacia la Argentina: cómo es la travesía desde Dinamarca hasta Córdoba
-
Noticias B21 horas ago
Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y escapó del lugar