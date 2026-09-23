Volcó un camión con cereal en la rotonda de Grünbein: el chofer quedó atrapado

Un camión cargado con cereal volcó esta mañana en la rotonda de Grünbein, sobre la Ruta Nacional 3.

Según las primeras informaciones, el conductor quedó atrapado en la cabina, por lo que se montó un operativo de emergencia en el lugar.

En el sector trabajan personal policial, una ambulancia, Bomberos y Defensa Civil, mientras se realizan las tareas para asistir al camionero y ordenar la circulación.

Como consecuencia del vuelco, parte de la carga quedó desparramada sobre la calzada y la banquina, lo que generó complicaciones en el tránsito aunque no está cortado.