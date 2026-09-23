Noche a puro boxeo con dos peleas profesionales y 12 combates amateur en Bahía

Bahía Blanca volverá a tener este viernes una noche cargada de boxeo con una velada que incluirá dos peleas profesionales y 12 combates amateur en el Nuevo Salón de los Deportes del Sindicato de Químicos, Petroquímicos y Afines, ubicado en avenida Colón 1312.

La propuesta, organizada bajo el nombre “Sueños Dorados”, tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación del bahiense Gonzalo Corvalán, quien enfrentará a Brian Nahuel Nogues, representante de Claypole.

Corvalán llegará al compromiso con la intención de continuar sumando experiencia en el campo rentado ante su público, en una cartelera que combinará el boxeo profesional con una extensa programación destinada a los deportistas amateur de la ciudad y la región.

El otro enfrentamiento profesional anunciado tendrá como protagonista a Braian Alexander Domínguez, también de Bahía Blanca, frente a César Saúl Toloza, oriundo de González Catán.

En total serán 14 peleas, con una docena correspondientes al ámbito amateur, lo que permitirá que varios jóvenes exponentes puedan subir al ring como parte de una jornada que busca darle continuidad a la actividad boxística local.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 20.000 pesos para el sector ring side y 15.000 pesos las generales. En puerta, en tanto, los precios serán de 25.000 y 20.000 pesos, respectivamente.

Los tickets pueden adquirirse de manera anticipada en los puntos de venta habilitados en Alvarado 277, Necochea 394 y avenida Colón 1312.

La cita será este viernes 25 de septiembre, en una noche que tendrá al boxeo bahiense como protagonista y que reunirá en un mismo escenario a peleadores profesionales y amateurs.