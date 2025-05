Brutal agresión en la Liga Amateur de Básquet: le dieron una patada en la cabeza

Un violento episodio empañó la tarde del domingo en la Liga Amateur de Básquet de Bahía Blanca, donde un jugador resultó gravemente herido tras ser agredido dentro del campo de juego de la cancha auxiliar del Club Atlético Liniers.

La víctima es Claudio Ramírez, de 33 años, quien quedó desmayado en el piso luego de recibir una patada en la cabeza, tras una agresión previa que se habría iniciado con una discusión durante el partido.

Según relató el propio Ramírez a la redacción de La Brújula 24, todo comenzó con un intercambio de palabras y un golpe de puño por parte de un rival. Cuando ya estaba caído en el suelo, otro jugador lo pateó brutalmente en la zona del cuello y la cabeza, lo que le provocó la pérdida del conocimiento.

"Tengo un fuerte golpe en el cuello producto de la patada y luego lesiones internas en la boca y los pómulos. No me pudieron coser porque se me salen los puntos. Además, tengo la cervical con mucha inflamación y debo repetir los estudios la semana que viene", explicó Ramírez, aún en estado de recuperación.

Además, Ramírez detalló que no podía hablar productor del golpe.

El agresor fue identificado como Matías Madami, integrante del equipo "All In y Urgara", quien ya fue denunciado penalmente por el hecho. Trascendió además que Madami intentó disculparse con la víctima a través de un mensaje por WhatsApp:

El incidente generó un fuerte repudio en redes sociales y volvió a poner en foco la necesidad de reforzar los controles y sanciones en las competencias amateurs, donde, lejos del profesionalismo, muchas veces se pierde el espíritu deportivo.