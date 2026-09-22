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El nuevo título que otorgará el fútbol argentino y el cambio en las semifinales del Clausura
La AFA aprobó la creación de la Recopa de Campeones, que se disputará en formato triangular. Además, desde este torneo las semifinales y la final se jugarán en estadios neutrales.
El fútbol argentino sumará un nuevo título oficial a partir de 2027. La Liga Profesional aprobó la creación de la Recopa de Campeones, una competencia que reunirá a los ganadores de tres copas del calendario local.
La decisión fue adoptada este martes durante una reunión del Comité Ejecutivo encabezada por Claudio Tapia en el predio Lionel Messi de Ezeiza.
La nueva competencia tendrá formato triangular y será disputada por los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. De esta manera, durante 2027 el fútbol argentino entregará ocho títulos oficiales.
A la Recopa se sumarán el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina, la Tabla Anual, la Supercopa Argentina, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.
La reunión también dejó una importante modificación para la definición del Torneo Clausura 2026.
A diferencia de lo ocurrido en el Apertura, las semifinales y la final se jugarán en estadios neutrales. Hasta los cuartos de final continuará vigente el sistema que beneficia con la localía al equipo mejor ubicado durante la fase regular.
Según lo tratado por los dirigentes, el cambio permitirá contar con la presencia de ambas parcialidades en las instancias decisivas y también llevar esos partidos a distintas sedes del país.
Además, tal como publica Infobae, se mantendrá el tiempo suplementario desde los octavos de final, antes de una eventual definición por penales.
La final del Clausura está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, mientras que el Trofeo de Campeones se disputará una semana más tarde, el sábado 19, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Para 2027, entonces, el calendario argentino contará con ocho coronaciones diferentes, una cifra que vuelve a ampliar la cantidad de competencias y trofeos disponibles en Primera División.
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