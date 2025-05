La columna de la Ubfal: en un desfile, Mirtha exclamó "Viva la libertad, carajo"

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las novedades del mundo de la farándula nacional, dentro de la ya habitual columna en el programa "Hora Pico".

"Mirtha Legrand hizo una declaración que llamó la atención en el marco del desfile de Roberto Piazza donde estaba el presidente Javier Milei. Quizás el sábado haga alguna aclaración en su programa de TV respecto de haber dicho 'viva la libertad, carajo', cuando agarró el micrófono. Hay que recordar que 'Chiquita' venía siendo crítica del gobierno, tal vez lo quiera en la mesa".

“Mirtha Legrand”:

Porque gritó “Viva la libertad Carajo” con @JMilei presente en el balcón del desfile de Roberto @RPiazzaOficial pic.twitter.com/jq4J9zKpLJ — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) May 13, 2025

"Un nuevo escándalo con More Rial. El viernes no estuvo en el Juzgado porque dice que no hay ningún psicólogo que le caiga bien ya que le habla de su infancia. Incumplió con lo que debía comparecer. Se cree impune y ya hubo un nuevo escrito en su contra. Ella está convencida que el poder de su padre la va a salvar. Tampoco reconoce culpabilidad ni las causas en su contra".

🚨 ESCÁNDALO DE MORENA RIAL: A LOS GRITOS EN EL JUZGADO



💬 "Morena se dirigió de forma grosera e irrespetuosa"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/WNyNskHBj5 — América TV (@AmericaTV) May 12, 2025

"Jésica Cirio continúa siendo investigada porque ella transfería dinero, más precisamente por una suma en dólares, desde su compañía de zumba. Está involucrado un funcionario de Martín Insaurralde llamado Juan Pablo Peredo y ella se encuentra imputada en una causa compleja de entender por enriquecimiento ilícito y lavado. La Justicia Federal reactivó dicho expediente".



