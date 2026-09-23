Los detalles de la muerte del productor embestido por un toro

El secretario de Seguridad de Villarino, Gustavo Pacheco, brindó nuevos detalles sobre la muerte de Aníbal Dukardt, el productor rural de 75 años que falleció luego de ser embestido por un toro en un establecimiento cercano a Pedro Luro.

“Realmente fue un hecho trágico”, señaló el funcionario, quien en primer lugar expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Según precisó, el episodio se conoció alrededor de las 18:50, cuando Ducard ingresó al Hospital de Pedro Luro con múltiples golpes producto de la embestida.

Luego de las primeras atenciones, los médicos resolvieron derivarlo de urgencia al Hospital Penna de Bahía Blanca para realizar estudios de mayor complejidad. Sin embargo, el hombre falleció en la ambulancia durante el trayecto.

Pacheco explicó que el productor tenía experiencia en el trabajo con animales y que no se encontraba solo al momento del accidente. En el establecimiento estaban también su hijo, un veterinario y un empleado del campo.

El campo está ubicado a unos 13 kilómetros del casco urbano de Pedro Luro. Allí realizaban tareas habituales en un corral con animales bovinos cuando, en determinado momento, un toro sin cornamenta embistió de frente a Ducard.

“Le produjo heridas de gravedad que más tarde fueron las que le causaron el deceso”, indicó el secretario en Bahía Hoy. También sostuvo que, por la información recibida, el animal embistió únicamente al productor.

El funcionario agregó que desde el hospital le informaron que la víctima había ingresado con múltiples traumatismos. “Estimo que debe ser un animal de gran tamaño y a una persona de esa edad le puede causar heridas mortales”, señaló.

En cuanto a la causa, Pacheco explicó que las actuaciones fueron giradas a la Ayudantía Fiscal de Villarino, a cargo del doctor Dimas, para que se realicen las averiguaciones correspondientes y las pericias necesarias.

De todos modos, consideró que, por los testimonios recogidos hasta el momento, se trató de un accidente. “Sinceramente es la primera vez que pasa. Nos llamó poderosamente la atención”, afirmó.