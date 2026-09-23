Una enorme estructura apareció en una playa de la región tras el temporal

El fuerte temporal que afectó a buena parte de la región durante las últimas horas dejó una llamativa imagen en las playas del balneario San Cayetano, donde una enorme estructura negra apareció flotando en el mar y terminó sobre la costa.

Según explicó Carlos María “Coty” Igoldi, de Radio Zeta, el elemento fue observado mientras se acercaba a tierra impulsado por las intensas ráfagas y el fuerte oleaje.

Las primeras estimaciones indican que se trata de una defensa náutica, utilizada en zonas portuarias para amortiguar golpes entre las embarcaciones y los muelles, o entre los propios barcos cuando permanecen amarrados.

El tamaño del objeto sorprendió a quienes estaban en el balneario. Tendría alrededor de tres metros de circunferencia y aproximadamente cinco metros de largo. La estructura sería de un material similar al caucho y la principal hipótesis es que pudo haberse desprendido de alguna embarcación durante el temporal para luego ser trasladada varios kilómetros por el mar. Hasta el momento no presenta identificaciones que permitan establecer su procedencia.

El objeto apareció cerca de la zona de baño y rápidamente despertó la curiosidad de vecinos y visitantes, además de generar distintas especulaciones sobre qué podía ser.

Finalmente, personal municipal utilizó maquinaria para retirarlo de la playa y trasladarlo hasta una plazoleta del balneario. Allí permanecerá provisoriamente a la espera de alguna persona o empresa que pueda identificarlo y reclamarlo.

Con información de LU24