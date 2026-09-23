Destacada B
Una enorme estructura apareció en una playa de la región tras el temporal
El objeto, de unos cinco metros de largo, fue arrastrado por el viento y el oleaje hasta la costa de San Cayetano. Investigan de dónde provino.
El fuerte temporal que afectó a buena parte de la región durante las últimas horas dejó una llamativa imagen en las playas del balneario San Cayetano, donde una enorme estructura negra apareció flotando en el mar y terminó sobre la costa.
Según explicó Carlos María “Coty” Igoldi, de Radio Zeta, el elemento fue observado mientras se acercaba a tierra impulsado por las intensas ráfagas y el fuerte oleaje.
Las primeras estimaciones indican que se trata de una defensa náutica, utilizada en zonas portuarias para amortiguar golpes entre las embarcaciones y los muelles, o entre los propios barcos cuando permanecen amarrados.
El tamaño del objeto sorprendió a quienes estaban en el balneario. Tendría alrededor de tres metros de circunferencia y aproximadamente cinco metros de largo. La estructura sería de un material similar al caucho y la principal hipótesis es que pudo haberse desprendido de alguna embarcación durante el temporal para luego ser trasladada varios kilómetros por el mar. Hasta el momento no presenta identificaciones que permitan establecer su procedencia.
El objeto apareció cerca de la zona de baño y rápidamente despertó la curiosidad de vecinos y visitantes, además de generar distintas especulaciones sobre qué podía ser.
Finalmente, personal municipal utilizó maquinaria para retirarlo de la playa y trasladarlo hasta una plazoleta del balneario. Allí permanecerá provisoriamente a la espera de alguna persona o empresa que pueda identificarlo y reclamarlo.
Con información de LU24
Una enorme estructura apareció en una playa de la región tras el temporal
"Malvinas es causa nacional", afirmó Javier Milei en la ONU
Asueto por el Día de la Virgen de la Merced: cómo funcionarán los servicios en Bahía
El barrio que le salvó la cabeza y que Mari Sangronis convirtió en un libro de recuerdos
La TV mueve fichas: llegan nuevas apuestas de ficción
Más Leídas
-
La región17 horas ago
Un productor rural murió tras ser embestido por un toro
-
Noticias A4 horas ago
Volcó un camión con cereal en la rotonda de Grünbein: el chofer quedó atrapado
-
Noticias B23 horas ago
Los diálogos entre narcos que comprometen a un policía de Punta Alta
-
Destacada B3 horas ago
Los detalles de la muerte del productor embestido por un toro
-
Noticias A3 horas ago
Desarticularon un punto de venta de drogas y detuvieron a un hombre en Bahía
-
Noticias B19 horas ago
Ordenan el urgente traslado del entrenador Asensio a la cárcel
-
Deportes6 horas ago
Noche a puro boxeo con dos peleas profesionales y 12 combates amateur en Bahía
-
Noticias B23 horas ago
Seis nuevos F-16 ya viajan hacia la Argentina: cómo es la travesía desde Dinamarca hasta Córdoba