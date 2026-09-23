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Detienen a un hombre que robó en una panadería en el centro
Fue capturado abordo de un colectivo.
Un hombre de 40 años quedó detenido la tarde de este miércoles en pleno centro luego de que sustrajera dinero en efectivo de una panadería.
Personal de la Policía Local identificó al sujeto como Héctor Manuel Contreras Goudet, quien ingresó en el local comercial ubicado en la primera cuadra de Lamadrid y tras amedrentar a la empleada extrajo el dinero de la caja registradora.
Cuando emprendió la fuga, fue interceptado por los uniformados en Chiclana al 200 a bordo de un colectivo de línea.
Las actuaciones quedaron a disposición de la UFIJ N.º 15 y se le secuestró el dinero robado.
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