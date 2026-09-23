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Lo sugieren los albañiles: la técnica con telgopor que ayuda a construir pisos más livianos
Incorporar pequeñas perlas de poliestireno expandido a la mezcla permite obtener un hormigón alivianado, utilizado especialmente en contrapisos, rellenos y superficies donde se busca reducir el peso.
Un truco utilizado en distintas obras domésticas vuelve a ganar protagonismo por sus ventajas a la hora de construir o nivelar pisos: incorporar perlas de telgopor a la mezcla de cemento.
El procedimiento permite obtener un material conocido como hormigón alivianado, cuyo principal beneficio es que pesa menos que una preparación convencional. Además, el poliestireno expandido puede aportar propiedades de aislamiento térmico.
Su aplicación resulta especialmente útil en contrapisos, donde puede emplearse para corregir desniveles o generar una capa de relleno sin sumar tanto peso sobre la estructura. También existen usos en determinadas soluciones sobre losas y techos.
Para obtener una mezcla uniforme es importante utilizar perlas limpias y aptas para este tipo de preparación. La incorporación debe realizarse de manera gradual, mientras se controla la consistencia para evitar agregar agua en exceso.
Otro punto clave es continuar mezclando hasta conseguir que las partículas queden distribuidas de forma pareja. Una vez alcanzada la textura adecuada, el material puede volcarse sobre la superficie y nivelarse como ocurre con otros tipos de contrapiso.
Antes de avanzar sobre una superficie amplia, una alternativa es realizar una pequeña prueba que permita observar cómo queda la preparación después del curado.
De todos modos, este tipo de hormigón se emplea principalmente para relleno, nivelación y aislamiento, por lo que ante trabajos que involucren elementos estructurales o que deban soportar cargas importantes resulta conveniente definir previamente el material y las proporciones con un profesional de la construcción.
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