Revelarán un documento inédito sobre el histórico caso OVNI ocurrido cerca de Bahía Blanca

Un documento policial recuperado después de décadas aportará nuevos elementos sobre uno de los casos vinculados al fenómeno OVNI más conocidos de la región. La denuncia original presentada en 1978 por los pilotos chilenos Carlos Acevedo y Miguel Moya será exhibida este sábado 26 de septiembre en Pedro Luro.

Andrea Pérez Simondini, investigadora del fenómeno OVNI y miembro fundadora de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (SEFORA), explicó en Nunca es Tarde que el documento fue localizado a partir del trabajo realizado junto al investigador Daniel Lecomte. La presentación incluirá además nuevos testimonios y documentación reunida alrededor del episodio.

El hecho ocurrió el 23 de septiembre de 1978 cuando participaban en la Vuelta a la América del Sud, una competencia que recorrió 10 países. Según el relato reconstruido por los investigadores, Acevedo y Moya participaban de un recorrido automovilístico por Sudamérica y viajaban desde Viedma hacia Bahía Blanca cuando aseguraron haber sido alcanzados por una intensa luz blanca.

“Una luz blanca los empieza a abordar con mucha contundencia, invade la cubícula del auto y en un momento ellos pensaban que eran los autos, los Mercedes de los alemanes, pero empiezan a sentir como un golpe, que sienten como que elevan el auto”, relató Pérez Simondini.

De acuerdo con la versión brindada por los protagonistas en aquel momento, el vehículo habría quedado elevado varios metros y ambos perdieron durante un período la noción del espacio y del tiempo. Posteriormente, afirmaron haber reaparecido dentro del automóvil, orientados en dirección contraria a la que circulaban.

Tras retomar la marcha llegaron a una estación de servicio. Allí, siempre según la reconstrucción de Pérez Simondini, comprobaron que el tanque estaba prácticamente vacío pese a haber cargado combustible en Viedma. Otro competidor habría arribado una hora y 45 minutos después y declarado que había perdido de vista al Citroën de los chilenos durante el recorrido.

Los pilotos acudieron entonces a la comisaría de Pedro Luro para dejar constancia de lo ocurrido. Debido al estado en el que se encontraban, solicitaron además que un efectivo policial los acompañara durante el trayecto hasta Bahía Blanca. Esa declaración es precisamente uno de los documentos que ahora será presentado públicamente.

Pérez señaló que la investigación posterior permitió localizar documentación vinculada con los horarios de salida, la carga de combustible y el desarrollo de aquella competencia. También sostuvo que existen entre 70 y 80 kilómetros del recorrido que, de acuerdo con los testimonios recopilados, los protagonistas no pudieron explicar.

Entre los materiales recopilados aparecen además registros conservados en el archivo central del Automóvil Club Argentino, documentación sobre la clasificación de los participantes y testimonios de personas relacionadas con la organización del rally. La investigadora indicó que ese material permitió revisar algunas versiones difundidas durante décadas acerca de la participación de los pilotos chilenos.

Durante la presentación del sábado también se prevé la participación virtual de familiares de Carlos Acevedo y la entrega de una copia certificada de la denuncia para que permanezca en Pedro Luro.

“La idea es dejar una copia certificada del documento, porque creemos que es el lugar donde debe exhibirse por todo lo que significó. Vamos a presentar nuevos elementos y testimonios inéditos”, señaló Pérez Simondini.

La actividad comenzará a las 18 en el Hotel Termas de Pedro Luro. Será con entrada libre y gratuita, aunque el salón cuenta con una capacidad aproximada para 50 personas.