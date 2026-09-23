Dos detenidos con armas y cocaína tras una persecución que terminó en Los Chañares

Dos jóvenes de 19 y 22 años fueron detenidos este martes por la tarde luego de una persecución policial que terminó en el barrio Los Chañares, donde además se secuestraron armas de fuego, municiones y cocaína.

El procedimiento comenzó alrededor de las 14, cuando personal del Comando de Patrullas que realizaba tareas preventivas observó un Volkswagen Gol negro, sin dominio colocado, ocupado por dos hombres.

Al intentar detener la marcha del vehículo para identificar a sus ocupantes, estos ignoraron las indicaciones de los efectivos y escaparon, por lo que se inició un seguimiento de unos 300 metros.

La persecución terminó en calle Petrona Heguilor al 900. Según informó la Policía, durante el operativo los agentes observaron que desde la ventanilla del acompañante arrojaban distintos elementos.

En el lugar se secuestró un revólver calibre .380 sin marca ni numeración visible, dos proyectiles del mismo calibre y un arma de fuego calibre .22, también sin identificación, con cargador y cuatro municiones.

Además, los efectivos incautaron un envoltorio con aproximadamente 13 gramos de una sustancia compatible con cocaína, un cuchillo con mango metálico y dos teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Diego Lautaro Berrocal, de 19 años, quien conducía el auto, y Tomás Alexander Quiñenau, de 22, que viajaba como acompañante.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Séptima y quedaron a disposición de las UFIJ Nº 15 y Nº 19 del Departamento Judicial. La causa fue caratulada como desobediencia, infracción al artículo 189 bis del Código Penal e infracción a la Ley 23.737.