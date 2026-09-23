Asueto por el Día de la Virgen de la Merced: cómo funcionarán los servicios en Bahía

Este jueves 24 de septiembre habrá asueto administrativo en Bahía Blanca por el Día de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, por lo que algunas dependencias modificarán su funcionamiento.

Las oficinas municipales permanecerán cerradas y no habrá atención al público durante toda la jornada.

El transporte público, en cambio, circulará con sus frecuencias habituales, mientras que la recolección de residuos domiciliarios se desarrollará con normalidad.

Tampoco se cobrará el estacionamiento medido y pago. De todos modos, desde el Municipio recordaron que deberán respetarse las zonas donde está prohibido dejar vehículos.

En el Hospital Municipal, entre las 8 y las 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. El servicio de emergencias, como es habitual, permanecerá disponible durante las 24 horas.

Por su parte, el Cementerio Municipal estará abierto para visitas de 8 a 17, mientras que la administración atenderá entre las 7 y las 12.

Durante la jornada estarán habilitados tanto el acceso principal por calle Lejarraga como el ingreso secundario ubicado en Sarratea y Abad.