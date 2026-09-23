Argentina le ganó a Perú en la última y jugará por la dorada en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 venció 1-0 a Perú este miércoles en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y se clasificó a la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El único gol del encuentro llegó en el tramo final. Cuando todo parecía encaminarse a una definición por penales, Santiago Espíndola capturó un rebote cerca del área chica y sacó un derechazo bajo que superó al arquero Fabrisio Mesías.

OTRO GOLAZO AGÓNICO DE ARGENTINA PARA METERSE EN LA FINAL DEL SURAMERICANO.



SANTI ESPÍNDOLA, EL PIBE DE RIVER. 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/ExxD4SFeck — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 23, 2026

Argentina había tenido las mejores oportunidades durante buena parte del encuentro, especialmente a través de Franco Domínguez, Ian Subiabre y Facundo Carrizo, pero chocó repetidamente con la resistencia del arquero peruano.

Tras un primer tiempo equilibrado, el equipo dirigido por Diego Placente se adueñó del trámite en el complemento, adelantó sus líneas y encerró a Perú contra su campo.

La recompensa apareció sobre el cierre con Espíndola, futbolista de River, que convirtió el 1-0 definitivo y desató el festejo argentino en Rosario.

Con la victoria, tal como señala DSports, la Albiceleste aseguró al menos la medalla de plata y disputará este viernes 25 de septiembre la final por el oro. Su rival saldrá de la otra semifinal entre Paraguay y Chile.