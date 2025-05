“Si lo agarraba en la nuca, lo mataba”: indignación por ataque en la Liga Amateur de Básquet

Martín Faellis fue testigo directo del violento episodio que sufrió su amigo Claudio Ramírez durante un partido de la Liga Amateur de Básquet de Bahía Blanca. El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde, en la cancha auxiliar del Club Liniers, durante un encuentro de la segunda categoría entre el equipo “All In y Urgara” y otro conjunto participante del torneo.

Según relató Faellis, la jornada transcurría con total normalidad, sin discusiones previas ni clima tenso entre los jugadores. “El torneo es amateur, de exjugadores, gente que ama el básquet y va a divertirse. No era un partido caldeado, no hubo rispideces. En una jugada hubo un foul, Claudio se cruza con otro jugador, pero no se empujan ni nada. Ahí veo a este chico venir de atrás y sin decir una palabra, le pega una piña en la cara”, contó indignado.

Lo que siguió fue aún más impactante. “Claudio cae inconsciente y ahí le pega una patada en la cabeza. Lo agarra en la zona de la nuca y el cuello, pero si lo agarraba más de lleno en la cabeza lo mataba. Es increíble pensar que alguien reaccione así. Ya la piña fue desmedida, pero lo de la patada no tiene explicación”, agregó Faellis, visiblemente conmocionado por lo ocurrido.

Matías Madami, el agresor, fue identificado como jugador del equipo “All In y Urgara” y fue denunciado penalmente tras el hecho. “No lo conozco, sé que juega también en otro equipo. Lo terminaron sacando entre varios, hubo un tumulto. Yo me quedé con Claudio, que sangraba mucho, tratando de ver si me reconocía. Estaba con mi hijo de siete años, preocupado por lo que estaba viendo”, recordó Faellis.

A pesar de la violencia del ataque, Claudio Ramírez logró mantenerse consciente tras los primeros minutos de confusión. Presentó un corte profundo dentro del cachete, heridas en la boca y un fuerte dolor cervical. “La tomografía que le hicieron el domingo dio bien, por suerte. Esperamos que haya sido solo un susto, porque por poco no fue una tragedia”, explicó su amigo.

La denuncia penal fue realizada el mismo día, tras la salida del hospital, acompañado por su pareja y un abogado. “Fue todo fuera de contexto, no se conocían ni había antecedentes. Los compañeros del agresor tampoco entendían lo que pasó. Fue una locura inexplicable”, cerró Faellis, pidiendo que la Justicia actúe ante un hecho que sacudió a toda la comunidad del básquet local.