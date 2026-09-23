Deportes
Independiente y Pueyrredón abren la sexta fecha de la Liga Oro
El partido se jugará esta noche, desde las 21, en el Raúl y Néstor Barral. La programación se completará mañana con otros cinco encuentros.
La sexta fecha de la Liga Bahiense de Oro comenzará esta noche con el cruce entre Independiente y Pueyrredón, en el Raúl y Néstor Barral.
El partido se jugará desde las 21 y abrirá una nueva jornada de la segunda parte del certamen.
La fecha se completará mañana jueves con otros cinco partidos: Pacífico-Villa Mitre, Alem-Estrella, Bahiense-Estudiantes, Olimpo-Liniers y Barrio Hospital-Napostá.
El puntero sigue siendo Estrella, con 19 puntos, seguido por Napostá, con 18. Más atrás aparecen Pueyrredón, con 17,5; Bahiense y Liniers, con 17; y Villa Mitre, con 16,5.
Luego se ubican Pacífico, con 16; Estudiantes, con 15,5; Alem, con 14,5; Olimpo, con 13,5; Independiente, con 12,5; y Barrio Hospital, con 12.
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