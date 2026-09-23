Independiente y Pueyrredón abren la sexta fecha de la Liga Oro

La sexta fecha de la Liga Bahiense de Oro comenzará esta noche con el cruce entre Independiente y Pueyrredón, en el Raúl y Néstor Barral.

El partido se jugará desde las 21 y abrirá una nueva jornada de la segunda parte del certamen.

La fecha se completará mañana jueves con otros cinco partidos: Pacífico-Villa Mitre, Alem-Estrella, Bahiense-Estudiantes, Olimpo-Liniers y Barrio Hospital-Napostá.

El puntero sigue siendo Estrella, con 19 puntos, seguido por Napostá, con 18. Más atrás aparecen Pueyrredón, con 17,5; Bahiense y Liniers, con 17; y Villa Mitre, con 16,5.

Luego se ubican Pacífico, con 16; Estudiantes, con 15,5; Alem, con 14,5; Olimpo, con 13,5; Independiente, con 12,5; y Barrio Hospital, con 12.