Colapinto, antes de correr en Bakú: "Mi objetivo es llevar a la Argentina a lo más alto"

Franco Colapinto ya está en Bakú para afrontar una nueva fecha de la Fórmula 1 y, en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, volvió a expresar el orgullo que siente por representar a la Argentina en la máxima categoría del automovilismo.

“Como piloto que ama a su país, el país está allá arriba. Mi objetivo es llevar a la Argentina a lo más alto del deporte”, afirmó el piloto de Alpine, que llega entonado después de finalizar séptimo en el Gran Premio de España.

Colapinto también agradeció el acompañamiento que recibe de los fanáticos argentinos en cada competencia. “Soy orgulloso de ser argentino, el amor que me demostraron es muy grande”, remarcó.

En ese sentido, recordó la imagen que dejó tras la carrera en Madrid, cuando recibió una bandera argentina de parte de un trabajador del circuito y la exhibió luego de completar una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1.

“El capo de Gabriel, que me pasó la bandera, fue algo muy especial”, contó sobre aquel momento.

Ahora, tal como publica TN, el argentino deberá afrontar uno de los circuitos callejeros más exigentes del calendario. Sin embargo, reconoció que Bakú es un escenario que le trae buenos recuerdos.

“Es una pista que desde que la conocí me trajo buenos resultados y recuerdos. Me cayó bien desde el primer momento. Se disfruta mucho manejar y es una pista que abre oportunidades”, explicó.

El trazado azerí se caracteriza por la cercanía de los muros y la escasa tolerancia al error. Para Colapinto, ese nivel de riesgo obliga a elevar todavía más la concentración.

“Son circuitos en los que tenés que estar más concentrado. Cuando hay un riesgo tan alto, ese foco sube más. Cuando tuve riesgos, siempre estuve a la altura”, señaló.

Además, agregó: “Son pistas técnicas, hay que ir muy fino y al límite. La adrenalina es más alta también”.

La actividad comenzará este jueves con las dos primeras prácticas libres, previstas para las 5.30 y las 9 de Argentina. El viernes se disputarán la tercera tanda y la clasificación, mientras que la carrera será el sábado desde las 8.