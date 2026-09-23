El Senado define reducción de la Zona Fría con un fuerte impacto previsto para Bahía Blanca

El Senado debatirá este jueves una reforma al régimen de Zona Fría que, si obtiene sanción definitiva, dejará a Bahía Blanca y otros 93 municipios bonaerenses fuera del esquema automático de descuentos en la tarifa de gas. En la provincia, la modificación alcanzaría a 1,24 millones de hogares, mientras que a nivel nacional involucraría a unos 3,35 millones de usuarios.

La iniciativa, que recibió media sanción de Diputados el 20 de mayo, propone volver al criterio geográfico original de 2002. De esa manera, el beneficio general quedaría limitado a la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. En territorio bonaerense, Patagones sería el único distrito que conservaría la bonificación por su pertenencia formal a la región patagónica.

Para Bahía Blanca, el impacto podría ser significativo. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea estimó que un hogar con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar $19.945 a $39.890, es decir, una suba del 100%. En cambio, quienes logren acceder al nuevo Subsidio Energético Focalizado (SEF) afrontarían un incremento estimado del 22%.

El proyecto también modifica la forma de calcular la ayuda. Actualmente, la bonificación de entre 30% y 50% se aplica sobre el total de la factura. Con la reforma, el descuento recaería únicamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando afuera otros componentes como distribución, transporte e impuestos. Por ese motivo, incluso usuarios que permanezcan dentro del régimen podrían registrar aumentos.

Fuera de las zonas que conservarán el beneficio automático, podrán solicitar el SEF los hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica. El límite de ingresos previsto equivale a tres Canastas Básicas Totales del INDEC, cerca de $4,4 millones mensuales para una familia tipo. También se contemplan hogares con Certificado de Vivienda Familiar, veteranos de Malvinas y personas con CUD, sujeto en este último caso a evaluación de la Secretaría de Energía.

El Gobierno sostiene que el esquema ampliado en 2021 es “fiscalmente insostenible”. La reforma busca reducir el costo del sistema, aunque su efecto pleno sobre las cuentas públicas recién se observaría en 2027. La discusión será clave para gran parte del interior bonaerense.

Con información de Infobae