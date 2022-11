Beba maltratada: hermana del sospechoso salió en su defensa

Luana, hermana de Maximiliano Roth, sospechoso de atacar a una beba en Coronel Suárez y con antecedentes violentos que se dieron a conocer en dos testimonios en La Brújula 24, pidió el derecho a réplica para salir en defensa del acusado.

“No voy a hablar de este último hecho. Quiero hacer el descargo por las personas que salieron a atacar a mi hermano en la radio. Lo voy a defender porque creo que no fue, pero si él tuvo la culpa, que pague”, dijo Luana.

“Soledad es de Bahía Blanca, llegó a Suárez porque era amiga de mi mamá y la estaban corriendo de su ciudad, se tenía que cambiar de casa una vez por semana porque la querían matar. Lo que dijo al aire no es cierto, es mentira, nunca le alquiló nada a mi mamá, jamás trabajó. Ella maltrataba a sus hijas y cuando mi mamá le dijo que tenía que irse, amenazó a mis hermanos. Cuando se hizo el desalojo, comenzó a lanzar acusaciones falsas. Ella hacía que la nena escribiera y dibujara todo lo que le decía. Una vez su hija le pidió pan y le dio una piña, luego la llevó a la pieza y le dio una paliza”, agregó. A su turno Soledad afirmó a este medio: “A mi hija le hizo comer excremento de perro”.

“Respecto de lo que dijo Yoana en la nota, la puerta estaba suelta, no estaba amurada y se pudo haber caído encima del nene. No les creo a ninguna de las dos, las conozco bien y respecto a este último caso, mi mamá estaba adentro de la casa, en la otra habitación, sintió un golpe y pensó que se le había caído un juguete, la escuchó llorar y pensó que era porque extrañaba. Mi hermano no estaba en ese momento, cuando él llegó le dijo a mi mamá que le lave la cara porque empezó a convulsionar y fue en ese momento que llamaron a los médicos”, afirmó Luana respecto de los dichos de Yoana a LB24.

En ese punto, un perito confirmó que la beba internada en el Penna efectivamente fue maltratada.

“Yo no vivo más con ellos, pero iba a visitar a mi mamá, estaban mi hermano, la nena y su mamá y jamás vi una agresión. Ella siempre estaba pendiente de mi hermano, quería estar siempre con él. La niña no se va a comportar así si sufriera ataques. La nena no sufrió fracturas ni quemaduras, las lesiones en las piernas son típicas de un chico de su edad. Mi hermano está en su casa, fui a verlo el martes con mis hijas y lo vi mal por todo lo que están diciendo, lo tratan de violador y lo basurean. Nunca lo había visto así, por eso quiero aclarar el tema, nos están ensuciando a todos. Me amenazaron de muerte en Facebook con cuentas truchas, que había que prendernos fuego a todos”, concluyó Luana.

Enrique De Rosa Alabaster, médico psiquiatra y psicoterapeuta, dialogó con este medio sobre los hechos de violencia y reflexionó: “Todos los días vemos un caso peor que el otro”.